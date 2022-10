Landkreis Dillingen

Corona meldet sich im Landkreis Dillingen zurück

Plus Von Mittwoch auf Donnerstag ist die Sieben-Tage-Inzidenz um 160 Punkte angestiegen. Das Gesundheitsamt gibt Auskunft über die Qualität der Arbeit an Teststationen.

Niemand will über das Thema noch etwas hören, doch Verdrängung nützt nichts: Corona meldet sich mit Wucht zurück im Landkreis Dillingen. Die Sieben-Tage-Inzidenz explodiert derzeit geradezu: Alleine von Mittwoch auf Donnerstag machte sie einen Satz von 160 Punkten und ist nun (Stand Donnerstag) mit 992 kurz davor, wieder die 1000er-Marke zu überspringen. In den vergangenen Tagen sind dazu laut Statistik wieder zwei Personen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Der Landkreis hat mittlerweile 232 Tote zu beklagen, die mindestens zum Zeitpunkt ihres Todes an Corona erkrankt waren und oft auch direkt an der Krankheit gestorben sind.

