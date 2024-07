Wo Kunst und Kunsthandwerk im Landkreis Dillingen „blühen“

Wer erinnert sich nicht an die Rundfunksendung „Mittags in Schwaben“ vor wenigen Wochen, in der Wertingen als „Kleinstadt in der Kultur ganz groß“ vorgestellt wurde. Darin stand vor allem die Kunst im Mittelpunkt, denn Wertingens Kunstausstellungen weit übers Zusamtal hinaus bekannt. So nimmt es nicht Wunder, dass die Idee von Landrat Markus Müller, landkreisweit einen „Tag des offenen Ateliers“ anzubieten, auch im Zusamtal auf fruchtbaren Boden fiel. Sechs Ateliers standen am vergangenen Sonntag den Besuchern von Wertingen bis Unterthürheim, von Hohenreichen bis Hirschbach und Geratshofen offen. Doch auch anderswo im Landkreis öffneten Künstlerinnen und Künstler ihre Pforten. Ein Streifzug.

