Der Kindergarten Laugna entwickelt sich enorm

Plus Die Einrichtung ist auch bei Eltern in der Umgebung gefragt. Das und weitere Projekte kosten viel Geld. Die Gemeinde baut Schulden ab und investiert 1,2 Millionen Euro.

Dass der Kindergarten Laugna einen guten Ruf hat und gut gebucht wird, freut Laugnas Bürgermeister Johann Gebele. Denn im Kindergartenjahr 2014/15 wusste man, ob man überhaupt zwei Gruppen halten könne mit 26 bis 28 Kindern. "Die Entwicklung ist enorm", freut sich der Bürgermeister. "Von den Bewerbungen her hätten wir 100 Kinder aufnehmen können."

Doch das ist für die Gemeinde Laugna nicht zu stemmen, so Gebele. Sie konzentriert sich deshalb auf die Kinder aus Laugna und den Ortsteilen. Um maximal 65 Plätze zur Verfügung stellen zu können, 15 Krippen- und 50 Kindergartenplätze, steht ein Umbau an, der im September fertig sein muss. "Dafür sind 40.000 Euro im Haushalt eingestellt", erklärt Kämmerin Maria Reiber dem Gemeinderat bei der Haushaltssitzung.