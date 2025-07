Laugnaer Wiesenfest lockt Gäste bis aus Dänemark an

„Das Wiesenfest hat besonderen Flair und ist ein Highlight, hier herrscht immer gute Stimmung“, sagt Bürgermeister Johann Gebele. Ihn freuen „der einzigartige Zusammenhalt und das ehrenamtliche Engagement“ in der Gemeinde. Jedes letzte Juliwochenende wird am Festplatz in Laugna das traditionelle Wiesenfest gefeiert.

Ein großes Banner mit der Aufschrift „Herzlich willkommen“ lädt zum Feiern ein. Lebendiges Treiben von jungen wie auch älteren Gästen ist zu hören. Das regnerische Wetter kann die Feierlaune der Laugnaer offensichtlich nicht trüben. Die Besucher Rudolf und Sieglinde Holland aus Osterbuch sind überrascht, dass trotz des unbeständigen Wetters hier so viel los sei. „Wir freuen uns besonders auf einen Wiesengockel, die Bar und auch die selbstgemachten Kuchen“, sagt Sieglinde Holland.

Ehrenamtliche Helfer und Helferinnen der Laugnaer Festküche zeigen stolz die berühmten, frittierten „Wiesengöckel". Foto: Alexandra Schuster

Bereits am frühen Samstagabend sitzen viele Gäste aus nah und fern auf den überdachten Bierbänken. Auch in den zusätzlich aufgebauten Zelten herrscht bei geselliger Bierzelt-Atmosphäre eine ausgelassene und fröhliche Stimmung. Trotz der schlechten Wetterprognose hielt Laugna an der Durchführung des Fests fest. Festwirt Markus Egger sagt: „Wir haben viele überdachte Plätze, somit stelle das Wetter kein großes Problem für das Fest dar“. Zudem seien kurzfristig noch Zelte besorgt worden. Auch ein Pluspunkt sei der neu überdachte Festhallenplatz, der 2024 erneuert wurde.

„Gute Stimmung und familiärer Zusammenhalt“ in Laugna

Die Aufgabe des Hauptverantwortlichen wechselt jährlich unter den drei Ortsvereinen. Somit sei ein Jahr Mathias Schnell von der Freiwilligen Feuerwehr Laugna, dann Florian Sporer von den „Laugnataler Musikanten“ und dieses Jahr Markus Egger vom Schützenverein „Hallodri“ hauptverantwortlich. Viele Helfer und Helferinnen aus der Gemeinde seien seit einer Woche im Einsatz am Festplatzgelände, sagt Egger. Er spricht von einem „familiären Zusammenhalt und guter Stimmung untereinander“.

Mit dem offiziellen Bieranstich eröffnen Bürgermeister Johann Gebele und die drei Vorsitzenden den Festabend. „D‘ Laugnataler Musikanten“ spielen auf, und es wird richtig gefeiert und auch geschunkelt. Bei dem Lied „Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben“ füllt sich auch schon die Tanzfläche vor der Bühne.

Bei der Location zwischen Bar und Bierwagen herrscht bereits am frühen Abend Partystimmung. Foto: Alexandra Schuster

„Insgesamt um die 560 Göckel seien bestellt worden“, berichtet Festwirt Egger. Und diese sind bereits am ersten Festabend sehr beliebt. Der 78-jährige Gebhard Wiedemann aus Roggden ist begeisterter Wiesenfest-Gänger. „Ich gehe gerne auf das Wiesenfest und freue mich auf nette Begegnungen und Unterhaltung“, erzählt Wiedemann. „Das Geheimnis des guten Geschmacks der saftigen Göckl ist, dass sie frittiert werden“, erläutert Georg Sporer vom Bewirtungsteam. Er erzählt, dass alljährlich zwei Besucher aus Dänemark extra jedes Jahr nur wegen des Wiesenfests hierherkommen würden.

Landrat Markus Müller lobt beim politischen Frühschoppen das ehrenamtliche Engagemen in Laugna. Foto: Alexandra Schuster

Die 22-jährige Annika Bartsch steht noch beim Verkauf der Torten und Kuchen, die von Laugnaer Frauen gebacken werden. Sie freue sich schon auf ihre Ablöse, um später in der Bar feiern zu können. Man könne hier heute trotz des regnerischen Wetters „richtig gut abfeiern“, meint eine Gruppe von Jugendlichen. Discolichter und Partymusik beleben in diesem Zelt die Stimmung. Am Stand bei den „Hallodri“-Schützen hat der 32-jährige Alexander Heim aus Laugna gerade für seinen Neffen eine Wasserspritzpistole als Preis bekommen.

Landrat Markus Müller: „Feste prägen unsere Heimat“

Der zweite Festtag beginnt mit einem Festgottesdienst, danach ist ein politischer Frühschoppen mit Landrat Markus Müller angesagt. Der Musikverein Frauenriedhausen sorgt für musikalische Unterhaltung. „Feste prägen unsere Heimat“, lobt der Landrat. Das Miteinander der Vereine und der Gemeinde beim Wiesenfest sei „eine richtige Erfolgsgeschichte“.