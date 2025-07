In Laugna steht wieder das Wiesenfest an

Geselliges Beisammensein, frittierte Gockel, musikalische Unterhaltung, eine Tanzfläche, ein Schießstand und am zweiten Festtag eine Hüpfburg: All das und noch mehr wird auf dem Wiesenfest 2025 geboten sein. Die Festbesucher und -besucherinnen können ihre Lederhosen und Dirndl aus dem Schrank holen und den Alltag für ein paar Stunden vergessen. „Besonders ist, dass es für die Besucher auch wieder die Tanzfläche geben wird“, so der Vorsitzende der „D‘Laugnataler Musikanten“ Florian Sporer. Die Kapelle wird, wie jedes Jahr, neben traditioneller böhmischer Musik auch altbekannte Schlager spielen. Dies sei hier in Laugna besonders und werde sehr gut vom Publikum angenommen.

Mit der Aufgabe des Festwirts wechseln sich drei Ortsvereine jedes Jahr ab: die Freiwillige Feuerwehr Laugna mit ihrem Vorsitzenden Mathias Schnell, der Musikverein „D‘Laugnatalern Musikanten“ mit dem Vorsitzenden Florian Sporer und der Schützenverein „Hallodri“ mit Vorsitzendem Manfred Egger. Letzterer ist in diesem Jahr verantwortlich.

2025 trägt der Laugnaer Schützenverein das Wiesenfest aus

In der Ruhe liegt die Kraft – das ist für die Schützen bei der Ausführung ihres Schießsports kein Fremdwort. Somit sei die Organisation des Wiesenfests ein leichtes Spiel. „Wir freuen uns auf ein friedliches, geselliges Fest und gutes Wetter“, sagt der Festwirt Egger. Der 50-Jährige ist seit 14 Jahren im Schützenverein-Vorstand. Die Ausrichtung des Wiesenfests, verbunden mit den organisatorischen Aufgaben, bereite ihm und allen anderen große Freude.

Insgesamt helfe Egger bereits seit 35 Jahren. „Sei es Ausschank, Küche, Bar oder Kuchenverkauf: Hier hat jeder bereits seinen festen Platz“, berichtet er stolz. Zudem betont er, dass alle Laugnaer, ob in einem Verein oder nicht, ihr ehrenamtliches Engagement und ihr Können unter Beweis stellen – ganz egal, wer das Wiesenfest in diesem Jahr austrägt. Der Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft und der ansässigen Vereine sei einzigartig und mache die Veranstaltung aus. Beispielsweise werden viele Laugnaer Frauen Kuchen und Torten backen und an der großen Theke zur Verfügung stellen. Zudem unterstütze die Gemeinde.

2024 ist die Festhalle fürs Wiesenfest neu aufgebaut worden

Seit dem vergangenen Wiesenfest gibt es Neuerungen auf dem Festplatzgelände. „Die Festhalle wurde letztes Jahr neu aufgebaut“, berichtet der Festwirt. Der Bereich des Ausschanks, der Küche und der überdachten Sitzplätze wurde erneuert. Hier habe die Gemeinde gemeinsam mit allen ehrenamtlichen Helfern und Helferinnen vollen Einsatz gezeigt. So konnten die Besucher des Wiesenfests bereits 2024 das neue Ambiente bei geselliger Bierzeltatmosphäre genießen.

Angefangen hat die Festtradition in Laugna übrigens 1968 in einem Stadl nahe der Hauptstraße. Damals war die Veranstaltung noch unter dem Namen „Hallenfest“ bekannt. Hier ist aus einer kleinen Idee Großes entstanden. Die Ausrichter waren damals der Musikverein „D‘Laugnataler“ und die Freiwillige Feuerwehr Laugna. Nach einiger Zeit gesellte sich der Schützenverein „Hallodri“ hinzu. Als besseren Platz zum Feiern wählte man später den heutigen Festplatz in der Nähe des ehemaligen Raiffeisengebäudes aus. 2019 konnte das 50-jährige Bestehen gefeiert werden.

Das Programm auf dem Wiesenfest 2025 in Laugna

Der Festauftakt erfolgt in diesem Jahr am Samstag, 26. Juli, um 19 Uhr mit dem Bieranstich. Schirmherr und Bürgermeister Johann Gebele und die drei Vorsitzenden der Ortsvereine werden das Fest eröffnen. Am Samstagabend unterhalten die „D‘Laugnataler Musikanten“ bei deftigem Essensangebot. Auf der Karte stehen frittierte Hähnchen, Pommes, Steaksemmeln und mehr. „ Das Geheimnis des guten Geschmacks unserer Gockel liegt unter anderem darin, dass sie frittiert werden“, so Egger. Bereits 2023 konnte man berichten, dass eine Besucherin bis aus Hamburg gekommen war, um unter anderem in den Genuss eines Gockels auf dem Laugnaer Wiesenfest zu kommen. Zudem könne man am Schießstand sein Glück probieren.

An der Bar wird es musikalische Unterhaltung mit Getränken, wie beispielsweise einem Aperol Spritz, geben. Wer lieber beim Bier bleibt, kann sich zum Weizenstand stellen. Am Sonntag beginnt der Tag um 9 Uhr mit einem Festgottesdienst. Anschließend wird der politische Frühschoppen mit Landrat Markus Müller umrahmt vom Musikverein Frauenriedhausen. Für die jüngere Generation wird am Sonntagnachmittag eine Hüpfburg aufgebaut sein. Zudem unterhalten am musikalischen Nachmittag die Jugendkapelle Laugna sowie Zusamaltheim. Mit den Breitenbrunner Musikanten klingt das Fest aus.