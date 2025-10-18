Leben bei den Gundremminger Kühltürmen: Bald vermissen sie „einen angenehmen Nachbarn“

Die äußeren Rahmenbedingungen wollen am Donnerstagvormittag einfach nicht mitspielen. Als Andrea Musselmann und ihr Sohn Kevin die Tür zu ihrem Wohnhaus auf Gut Hygstetten öffnen, ist draußen immer noch eine dicke Nebelsuppe. Und dabei soll das Gespräch mit der Familie doch in einem Foto gipfeln: Familie Musselmann im Vordergrund, die beiden Kühltürme des stillgelegten Gundremminger Kernkraftwerks im Hintergrund. „Ja, wir wohnen am nächsten dran“, sagt Andrea Musselmann. Nur etwa 900 Meter Luftlinie sind es bis zu den beiden Kühltürmen, die am 25. Oktober gesprengt werden. Auch für die Bewohner von Gut Hygstetten wird dieser Samstag zu einem ganz besonderen Tag werden.

Icon vergrößern Gut Hygstetten liegt in direkter Nachbarschaft zu den Kühltürmen. Foto: Andrea Musselmann Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Gut Hygstetten liegt in direkter Nachbarschaft zu den Kühltürmen. Foto: Andrea Musselmann

Hausherr Klaus Kitzinger-Musselmann befürchtet „chaotische Verhältnisse“. Die Zufahrten zu Gut Hygstetten, das überwiegend zu Lauingen gehört und damit im Landkreis Dillingen liegt, seien Privatwege. Deshalb ist die Durchfahrt dort verboten. Der Lauinger zweifelt aber angesichts des erwarteten Ansturms vieler Schaulustiger, dass sich alle daran halten werden. Eines ist für die Familie Musselmann aber sicher. „Wir werden die Kühltürme vermissen“, sagt Andrea Musselmann. Und so gehe es großen Teilen der hiesigen Bevölkerung. Wenn man von der A7 oder der A8 kommend nach Hause gefahren sei, habe man doch als Erstes von Weitem die beiden Kühltürme gesehen. Und die erste Reaktion war bei dem Anblick: „Da sind wir daheim.“

Der alte Hygstetter Hof lag noch näher am heutigen AKW und wurde gesprengt

Andrea Musselmann hat ihre Kindheit und Jugend noch auf dem ursprünglichen Hygstetter Hof verbracht. Das Gut lag einst nur etwa 100 Meter vom Gelände des Atomkraftwerks entfernt. Zu wenig für den Sicherheitsabstand. „Wir wurden mehr oder weniger dazu gedrängt, Gut Hygstetten zu verkaufen“, erinnert sich die 61-Jährige. Und so wurde in der Nachbarschaft in etwa 700 Metern Entfernung vom ursprünglichen Sitz der Hof neu aufgebaut. Das alte Gut Hygstetten sei schließlich gesprengt worden, damit es nicht von AKW-Gegnern habe besetzt werden können, berichtet Kitzinger-Musselmann.

Der heute 63-Jährige hat von 1984 an gut 40 Jahre im inzwischen stillgelegten Kernkraftwerk gearbeitet. Er habe sich nie darüber Sorgen gemacht, in direktem Umfeld der beiden Atom-Meiler zu leben. Seine Frau Andrea Musselmann sagt ebenfalls: „Wir hatten Vertrauen in die damalige deutsche Technik.“ Wenn jetzt darüber diskutiert werde, ob man das AKW wieder in Betrieb nehmen soll, sei das Unsinn, merkt Kitzinger-Musselmann an. „Es ist doch nichts mehr da, was man einschalten kann“, erläutert der Lauinger. Der Abbau der Anlagen sei vorangeschritten. Dass die Kühltürme gesprengt werden, sei ein Akt der Vernunft. Ohne die Befeuchtung durch den Dampf fange der Beton an zu bröckeln. Der Unterhalt der Kühltürme würde seinen Worten zufolge Millionen kosten.

Icon vergrößern Klaus Kitzinger-Musselmann und sein Sohn Kevin mit der Nebelwand im Hintergrund: Ein Blick auf die nahen Kühltürme war am Donnerstagvormittag von Hystetten aus nicht möglich. Foto: Berthold Veh Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Klaus Kitzinger-Musselmann und sein Sohn Kevin mit der Nebelwand im Hintergrund: Ein Blick auf die nahen Kühltürme war am Donnerstagvormittag von Hystetten aus nicht möglich. Foto: Berthold Veh

Auch bei Kevin Musselmann schwingt vor der Sprengung Wehmut mit. Der studierte Betriebswirt kümmert sich um die Wälder rund um Gut Hygstetten und züchtet vorerst noch als Hobby einige Galloway-Rinder. „Das Leben bei den Kühltürmen sind wir gewohnt“, stellt der 34-Jährige fest. Ebenso die Ruhe im Donauried im südwestlichen Landkreis Dillingen. Woher sich das Wort Hygstetten herleite, sei nicht ganz klar. Entweder von Hütte (Haus zur Metallgewinnung) oder von Obhut. Interessant ist die Lage des Guts nicht nur wegen der Nähe zum einstigen AKW, sondern auch deswegen, weil dort die Flurgrenzen Lauingens und Gundelfingens verlaufen. Ein angrenzendes Feld zum Wohnhaus liegt bereits auf Gundelfinger Gemarkung.

Der Nebel verdeckt die Kühltürme wie eine weiß-graue Wand

Andrea Musselmann zeigt mit ein bisschen Wehmut Fotos, die den Bau der beiden Blöcke B und C sowie der Kühltürme in den Jahren von 1976 bis 1984 dokumentieren. „Die Fenster werde ich jetzt vor der Sprengung nicht putzen“, sagt die 61-Jährige. Die „Niederlegung“ der Kühltürme werde sie sich mit Freunden aus nächster Nähe ansehen. Schließlich geht es am Ende des Gesprächs mit Familie Musselmann und Hündin Ronja nach draußen zum Fototermin. Das geplante Motiv mit den Kühltürmen im Hintergrund ergibt sich aber nicht, denn der Nebel verdeckt die etwa 160 Meter hohen Kühltürme wie eine weiß-graue Wand.

Kevin Musselmanns Galloway-Rinder weiden friedlich auf der Wiese. Und Klaus Kitzinger-Musselmann formuliert Gedanken, die den beiden AKW-Riesen menschenähnliche Züge geben. „Wir hatten einen angenehmen, ruhigen Nachbarn“, sagt der Lauinger. Mehr als 40 Jahre lang sei dies „ein schönes Miteinander“ gewesen. Familie Musselmann wird die Kühltürme vermissen.