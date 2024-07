Uraufführung einer Kinderoper in Wertingen

Eine Uraufführung gab es im Rahmen der Wertinger Festspiele für Kinder und Jugendliche. „Das magische Klassenzimmer“ feierte Premiere und sorgte beim jungen Publikum für große Begeisterung. Insgesamt waren bei der Premiere und den zwei weiteren Aufführungen rund 1500 Kinder der Wertinger Schulen zu Gast.

Magie in Wertingen: "Das magische Klassenzimmer" begeistert 1500 Kinder

In der Kinderoper geht es um einen Schüler (Daniel Schliewa), der nachsitzen muss und dabei ein altes Buch entdeckt, das ihn in die Vergangenheit und Zukunft schickt. Er trifft einen Ritter (Jacoub Eisa) und hilft ihm eine alte Schatzkarte zu finden. Dann in der Zukunft tritt die letzte noch lebende Operndiva (Annika Egert) in einer visionären TV-Sendung auf und der Showmaster (Jacoub Eisa) und seine Assistentin (Désirée von Delft) sorgen für viel Stimmung beim Publikum. Am Ende fügt sich alles zum Guten und der Schüler kommt wieder in die Gegenwart zurück. Die Lehrerin und seine Eltern erwarten ihn schon.

Zaungäste sind bei Kinderoper in Wertingen willkommen

Das Libretto schrieben Daniel Schliewa und Annika Egert. Die Musik stammt von Komponisten wie beispielsweise Johann Strauss, Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi, George Bizet oder Giacomo Puccini. Begleitet wurden die Sänger und Sängerinnen am Flügel von Svetlomir Zlatkov. Etwa 1500 Kinder kamen in den Genuss der kostenlosen Aufführungen. Charlotte und Hermann Buhl sowie zahlreiche „Zaungäste“ zeigten sich ebenfalls begeistert.

Das sind die weiteren Veranstaltungen der Wertinger Festspiele

Die Wertinger Festspiele gehen noch weiter: „Broadway in Wertingen“ gibt es am Freitag, 26. Juli, ab 20 Uhr. Auf der Bühne steht dann die Bläserphilharmonie der Stadtkapelle Wertingen unter der Leitung von Germán Moreno López. Am Samstag, 27. Juli, ab 20 Uhr wird es einen Abend mit der Sopranistin und Kammersängerin Camilla Nylund und dem Tenor Anton Saris geben. Gemeinsam werden sie „Sternstunden der Klassik“ präsentieren.

Das große Finale der Wertinger Festspiele findet mit „Freunde, das Leben ist lebenswert“ am Sonntag, 28. Juli, ab 19 Uhr statt. Zu hören sind dann „die schönsten Operettenmelodien“, wie es im Programm der Veranstaltungsreihe heißt. Weitere Informationen und Tickets finden sich unter www.wertinger-festspiele.de im Internet. Karten gibt es auch im Büro der Charlotte und Hermann Buhl Stiftung, an der Musikschule und bei Gerblinger in Wertingen. (AZ)