Die Wertinger Festspiele sind eröffnet

Die Wertinger Festspiele haben begonnen: In der Operette „Die lustige Witwe“ erklangen bekannte Melodien wie das „Vilja-Lied“, das Duett „Lippen Schweigen“ oder auch der Schlager „Da geh‘ ich zu Maxim“. Mitgewirkt haben unter anderem Patrick Vogel, Daniel Schliewa, Cinzia Zanovello, Philip Lüsebrink und Jacoub Eisa. Ausfallen musste krankheitsbedingt die Vorstellung „Stars in Wertingen“ am Samstagabend.

Die Wertinger Festspiele gehen nächstes Wochenende weiter

Am nächsten Wochenende gibt es bei den Wertinger Festspielen dann noch „Broadway in Wertingen“, „Sternstunden der Klassik“ mit den Stars Camilla Nylund und Anton Saris sowie zum großen Finale einen Abend mit den schönsten Operetten-Melodien.(AZ)