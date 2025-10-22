Schwäbischer Abend in Modelshausen mit Lachsalven gewürzt

Musik führt viele Leute zusammen, so die Worte von Uli Geh, dem Organisator des schwäbischen Abends – einer Veranstaltung der Kulturtage des Landkreises Dillingen. Es war wieder mal eine lustige und kurzweilige Veranstaltung, die im Modelshauser Bürgerhaus über die Bühne ging. Uli Geh hatte namhafte Musikgruppen eingeladen, und das Publikum honorierte dies mit großem Beifall und kräftigem Mitsingen. Mit Lachsalven wurden die Beiträge honoriert – vor allem von der Allgäuerin Waltraud Mair, bekannt aus dem Memminger Fasching als Meichelböck‘s Zenta, die aus ihren Büchern in Allgäuer Mundart lustige Begebenheiten vortrug. Auch Max Osterried, ein schwäbisches Original aus Untermeitingen, trug mit seinen Wirtshausliedern und Sprüchen zur Heiterkeit bei.

Singen, musizieren und Geschichten erzählen im Bürgerhaus.

Bis auf den letzten Platz besetzt war das Bürgerhaus in Modelshausen mit Gästen aus dem Holzwinkel, dem Laugna- und Zusamtal. Organisator Geh begrüßte in seiner humorvollen Art die Ehrengäste, darunter Bürgermeister Johann Gebele und Altbürgermeister Günter Meitinger. Geh stellte den Gästen kurz den Bocksberger Dreigesang vor. 1998 wurde er gegründet, seit 27 Jahren gehören die Sänger zum Kulturgut des Landkreises und sind auch überregional zu hören.

Schwungvoll begann dann der schwäbische Abend mit den Burgfeldmusikanten aus dem Günztal. Die mit Trompeten, Tuba und Gitarre spielenden Musikanten brachten kräftig Stimmung in den Bürgersaal. In loser Folge traten dann die Gruppe Saitenpfiff aus Biberbach mit Hackbrett, Zither und Gitarre auf und spielten verschiedene Stilrichtungen. Dabei durfte auch ein Stück irische Musik nicht fehlen. Musikexperte Max Osterried animierte mit Gitarre und Quetschen zum Mitsingen. Waltraud Mair erzählte aus ihren Büchern vom Hausfrauenalltag, der Photovoltaikanlage, vom Aussortieren vom alten „Gruscht“.

Auch der Bocksberger Dreigesang tritt auf

Der Bocksberger Dreigesang mit Uli Geh, Armin Langenmair und Anton Stuhler sang A-Capella. Die Lachmuskeln der Darbietenden wurden während des dreistündigen Abends sehr strapaziert. Uli Geh dankte allen Mitwirkenden und auch dem Team des Bürgerhauses und der Jugend für ihre tatkräftige Unterstützung.