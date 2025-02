Müllsammeln beim Familien-Spaziergang: Eine Binswangerin will andere motivieren

Ist die Landschaft gerade Januar-kahl, fällt er erst recht auf: der Müll, der überall an den Straßenrändern liegt. Tüten, Fast-Food-Verpackungen, Plastik, achtlos aus dem Autofenster geworfen. Auch Sigrid Reiner aus Binswangen ist bei ihren Spaziergängen aufgefallen, dass über den Winter hinweg sehr viel Müll an den Wegen, an Weihern und im Wald liegen geblieben ist. „Dosen, Flaschen, Zigarettenschachteln und anderer Abfall verschandeln die Natur und gefährden Tiere“, zählt sie auf. Darüber möchte die 63-Jährige nicht hinwegsehen: „Wenn ich mit meinen Enkelkindern unterwegs bin, nehmen wir oft einen Müllbeutel mit. Und, man glaubt es kaum, auch sie freuen sich richtig, Müll zu entdecken und einzusammeln.“

