Jetzt wird es konkret bei der „Neuen Mitte“ für Binswangen

Es sieht gut aus: In Reih und Glied stehen die potenziellen Mitglieder des künftigen Dorfladens in Binswangen, um ihre Anteile für die bereits gegründete Genossenschaft zu zeichnen. Bei den Genossenschaftsvorsitzenden Thomas Wippel und Alexander Gumpp geben sie ihre ausgefüllte Beitrittserklärung ab. Auf dem Bogen steht auch die Kontonummer, von der die Genossenschaft die Anteile einziehen oder später einmal die Dividende überweisen darf. Im vollbesetzten Versammlungsraum des Schillinghaus Binswangen herrscht gute Stimmung. Alle glauben sie an das Projekt, das wieder mehr Leben ins Dorf bringen soll: Einkaufen, Kaffee trinken, sich begegnen oder Schwätzen.

