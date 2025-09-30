Das Kinderhaus in Laugna hat jetzt einen Container

Eine große graue Räumlichkeit mit 48 Quadratmetern, neun Fenstern und zwei Türen steht seit vergangener Woche auf der grünen Wiese vor dem Rathaus Laugna. Bürgermeister Johann Gebele spricht von einer „notwendigen Maßnahme, um den Kindern vor Ort mehr Platz für Bewegung gewährleisten zu können“. Dabei wird das Team des Kinderhauses St. Elisabeth von der Gemeinde unterstützt. Kinderhaus-Leiterin Sabine Kaufhold erklärt, warum der Erweiterungsbau nötig geworden ist.

Alexandra Schuster

86502 Laugna

Kinderhaus