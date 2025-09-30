Icon Menü
Neuer Kita-Container in Laugna: Mehr Platz für Bewegung und kreative Angebote

Laugna

Das Kinderhaus in Laugna hat jetzt einen Container

Der Kindertagesstätte St. Elisabeth ist mit der Einführung der Krippe der Platz ausgegangen. Der Containerbau soll einen speziellen Zweck erfüllen.
Von Alexandra Schuster
    Der neue Kita Container steht bereits vor dem Kinderhaus "St.Elisabeth" in Laugna. Bald wird er zu einem Bewegungsraum gestaltet und bei einer Malaktion bunt bemalt.
    Der neue Kita Container steht bereits vor dem Kinderhaus "St.Elisabeth" in Laugna. Bald wird er zu einem Bewegungsraum gestaltet und bei einer Malaktion bunt bemalt. Foto: Alexandra Schuster

    Eine große graue Räumlichkeit mit 48 Quadratmetern, neun Fenstern und zwei Türen steht seit vergangener Woche auf der grünen Wiese vor dem Rathaus Laugna. Bürgermeister Johann Gebele spricht von einer „notwendigen Maßnahme, um den Kindern vor Ort mehr Platz für Bewegung gewährleisten zu können“. Dabei wird das Team des Kinderhauses St. Elisabeth von der Gemeinde unterstützt. Kinderhaus-Leiterin Sabine Kaufhold erklärt, warum der Erweiterungsbau nötig geworden ist.

