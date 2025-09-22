Bei der Erweiterung des Gewerbegebiets in Laugna geht es voran

Grüne Wiesen und abgemähte Maisfelder prägen an dieser Stelle in Laugna noch das Ortsbild. Doch schon bald – voraussichtlich im Frühjahr 2026 – darf hier kurz nach dem Ortsschild Richtung Hettlingen gebaggert und gebaut werden. Bei der Ausweisung des „Gewerbegebiets West“ in Laugna geht es jetzt in die Endphase. Hier sollen im kommenden Jahr rund 14.000 Quadratmeter für die Ansiedelung weiterer Betriebe zur Verfügung stehen.

Das Gebiet liegt von Laugna aus gesehen in Richtung Hettlingen. Dieses wird erweitert. Die Ausweisung der neuen Gewerbeflächen habe sich etwas in die Länge gezogen, so Bürgermeister Johann Gebele. Dies ist nach Angaben des Rathauschefs unter anderem auch der Coronazeit geschuldet. Zudem habe man Mühe und Not mit dem Wasserrecht. Die Bodenversickerung sei auf diesem Gebiet sehr schlecht. Um dieses Problem aus der Welt zu schaffen, soll ein Rückhaltesystem entwickelt und gebaut werden. Dies müsse mit dem Wasserwirtschaftsamt abgeklärt werden. Erst wenn es „grünes Licht“ gibt, könne weitergeplant werden. „Wir sind jetzt schon sehr weit, nur die letzte finale Zusage vom Wasserwirtschaftsamt steht noch aus“, erklärt Bürgermeister Gebele.

Handwerksbetriebe haben bereits Interesse an Gewerbeflächen signalisiert

Es gebe bereits Anfragen von Handwerksbetrieben. Beim Bebauungsplan „Gewerbegebiet West“ müssen nach den abgeschlossenen Planungen für die Erschließung und der damit aufgeführten Vermessung die Bebauungsplanunterlagen angepasst werden. Beispielsweise müssen zwei Entwässerungsmulden im Norden gemäß dem Erschließungsplan noch aufgenommen werden. Der Gemeinderat stimmte den Änderungen und der Entwurfsplanung für die Erschließung des „Gewerbegebiets West“ in Laugna geschlossen zu. Somit könnten die beiden bereits bestehenden Betriebe Nachbarn bekommen oder auch selbst vergrößern. „Wenn alles glattläuft, könnte man bald anfangen zu bauen“, freut sich Bürgermeister Gebele. Die weiteren Themen der Sitzung:

Dorferneuerung. In der Gemeinderatssitzung ging es auch um eine Zahlung für die Dorferneuerung „Laugna II“. Zusammen mit dem „Amt für ländliche Entwicklung“ konnte Laugna durch verschiedene Maßnahmen wie die Sanierung von Straßen, die Neugestaltung des Platzes zwischen Rathaus und Bürgerhaus Richtung Spielplatz sowie die Ortsdurchfahrt verschönert werden. „Durch Fördersätze in Höhe von 50 bis 60 Prozent war es finanziell machbar“, stellt Gebele fest. Seit etwa 20 Jahren beschäftige dieses Projekt die Gemeinde Laugna nun. Zu guter Letzt fehlen laut Gebele noch das Regenrückhaltebecken zum Hochwasserschutz, das ebenfalls zu den Maßnahmen der Dorferneuerung gehöre. Jetzt wird die Zahlung eines Grundbeitrags von für das Projekt Dorferneuerung fällig, im Jahr 2025 sind das etwa 1700 Euro. Bisher habe man projektbezogene Beiträge bezahlt, jetzt werde dieser Grundsockelbeitrag fällig. Das Gremium stimmte der Zahlung geschlossen zu.

Die Pflicht zur Bereitstellung von Stellplätzen ist entfallen

Stellplatzsatzung. Ein Thema war auch die Stellplatzsatzung. Durch die vonseiten des Freistaates Bayern erlassenen Modernisierungsgesetze erfolgte eine Novellierung der Bayerischen Bauordnung. Die Pflicht zur Bereitstellung von Stellplätzen entfällt. Die Städte und Gemeinden können nun durch eigene Satzungen regeln, ob und wie viele Stellplätze für Bauvorhaben in ihren Kommunen verplichtend sind. Der Gemeinderat hat nun für Laugna und seine Ortsteile eine Stellplatzsatzung aufgestellt. In dieser Satzung der Gemeinde Gemeinde Laugna ist unter anderem festgelegt, dass man pro Wohneinheit zwei Stellplätze braucht. Es bestehe aber auch die Möglichkeit, Stellplätze abzulösen. Grundsätzlich kann jeder Stellplatz abgelöst werden, wenn die Kommune dies möchte. Dies gilt jetzt für alle neu eingehenden Bauanträge ab dem 30. September dieses Jahres.

Spielplatzsatzung. Die neue Spielplatzsatzung betreffe die Gemeinde Laugna noch nicht, informierte Gebele. „Für uns ist diese momentan nicht relevant, da wir gegenwärtig in der Gemeinde keine so großen Wohnanlagen haben“, erläuterte der Bürgermeister. Trotzdem wurde in der jüngsten Laugnaer Gemeinderatssitzung folgender Beschluss gefasst: Wenn ein Gebäude mit mehr als fünf Wohneinheiten errichtet wird, muss auch ein Spielplatz gebaut werden.

Bestattungsgebühren. Beim Thema Friedhofsgebührensatzung und den Bestattungsgebühren habe sich im Vergleich zum Vorjahr nicht viel geändert. Die Friedhofsunterhaltungsgebühr von 60 Euro im Jahr hat sich auch nicht erhöht.