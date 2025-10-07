Silbernes Ulrichskreuz für Osterbuchs Kirchenpfleger

Osterbuchs langjährige Kirchenpfleger Friedrich Dirr ist festlich verabschiedet worden. Sämtliche Vereine mit ihren Fahnen nahmen teil und der Bocksberger Dreigesang gestaltete die Messfeier festlich aus. Pater Tomasz Wesolowski dankte dem Kirchenpfleger für seinen ehrenamtlichen, aufopfernden Dienst, den er für die Belange seiner Heimatkirche geleistet hat. Er übergab Friedrich Dirr das silberne Ulrichskreuz der Diözese Augsburg mit Urkunde.

Dirrs Nachfolger Thomas Eser zeichnete den Werdegang seines Vorgängers auf. 1977 wurde Friedrich Dirr in den Pfarrgemeinderat gewählt. Hier war er dann später von 1982 bis 1994 Pfarrgemeinderatsvorsitzender und ab 2001 Kirchenverwaltungsmitglied. Von 2007 bis 2024 hatte er das Amt des Kirchenpflegers inne. In dieser 17-jährigen Amtszeit wurden eine Reihe von Maßnahmen durchgeführt.

Renovierung der Kirche St. Michael in Osterbuch als große Herausforderung

Die größte Herausforderung war für Friedrich Dirr die Gesamtkirchenrenovierung seiner Heimatkirche St. Michael. Los ging es mit der Sanierung der Mariengrotte, der Neuaufbereitung der Kirchenprozessionsfahnen und der Renovierung der Pfarreiräume im Pfarrhof. Auch die Sanierung des Taufsteindeckels, die Wiederherstellung des Baldachins, die neue Schließanlage der Sakristei, die Neugestaltung des Kirchenvorplatzes und die Neuanschaffung der Kirchenuhrsteuerung gehörten dazu.

2014 wurde die Kirche auf statische Sicherheit überprüft und die Kirchendecke 2015 voruntersucht. 2019 fand die 250-Jahrfeier der Pfarrkirche St. Michael statt. Danach folgte die große Kirchenrenovierung außen und innen, die 2024 abgeschlossen werden konnte. Am 29. September 2024 fand der Abschluss der Gesamtrenovierung mit Bischof Bertram Meier statt.

Dirrs Vorgänger Michael Rauch war 24 Jahre lang Kirchenpfleger. Dirrs Nachfolger ist nun Thomas Eser. Von der Kirchenverwaltung erhielt der scheidende Kirchenpfleger Dirr ein von Maler Engelhard gemaltes Bild von der Osterbucher Pfarrkirche, für seine Frau gab es einen Blumenstrauß. Friedrich Dirr bedankte sich zum Schluss für die Ehrung und das Präsent der Kirchenverwaltung.