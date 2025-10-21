Darum sind die Parkplätze in der Wertinger Badgasse derzeit gesperrt

So manche Leserinnen und Leser sind irritiert: Warum ist der Parkplatz P4 in der Badgasse in Wertingen seit dem 10. Oktober gesperrt? Ebenso sind einige Parkplätze am Straßenrand der Badgasse von dem Verbot betroffen. Entsprechende Schilder weisen darauf hin. Was steckt dahinter?

Parkverbot in Wertingen liegt an einer Vollsperrung

Wie es auf Nachfrage unserer Redaktion vom Ordnungsamt der Stadt Wertingen heißt, liegt das Parkverbot an der Vollsperrung im unteren Bereich der Badgasse hin zur Augsburger Straße. Hier steht derzeit ein Kran, weil an einem Gebäude Renovierungsarbeiten stattfinden. Damit der Zulieferverkehr der Anlieger in der Badgasse oder auch die Müllabfuhr noch verkehren und umdrehen können, wurden die Parkplätze gesperrt. Im Moment geht das Ordnungsamt davon aus, dass die Sperrung bis zum 19. Dezember andauern wird. Ob das tatsächlich einzuhalten sei, bleibe abzuwarten. Für die fehlenden Parkplätze gibt es keinen Ersatz.