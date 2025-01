Eine Ära geht mit dem Verkauf des ehrwürdigen Pfarrhofes von Modelshausen zu Ende. Die Diözese Augsburg hat den Pfarrhof an einen Privatmann veräußert. Die letzten Bewohner in dem alten ehrwürdigen Pfarrhof, der in der Nähe der Pfarrkirche steht, waren Pfarrer Jan Bloch und Pfarrer Anton Wagner sowie eine Familie.

