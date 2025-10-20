Seniorengemeinschaft Wertingen-Buttenwiesen widerspricht Anschuldigungen

Die Seniorengemeinschaft Wertingen-Buttenwiesen trage ihren Namen zu Unrecht – denn der Verein sei so gut wie nur in Wertingen aktiv, während in Buttenwiesen kaum eine Veranstaltung stattfinde. Diese Meinung vertritt Sonja Erna Wild und äußerte sie vergangene Woche in einem Leserbrief. Nun bezieht die Seniorengemeinschaft Stellung. „Mit großem Erstaunen haben wir den Leserbrief zur Kenntnis genommen“, heißt es in einer Mitteilung. „Ihre Vorwürfe entbehren jeglicher Grundlage und verzerren die tatsächlichen Gegebenheiten.“

Es gehe nicht um die Bevorzugung einzelner Gemeinden

Zur Wahl der Veranstaltungsorte heißt es darin: Die Seniorengemeinschaft entscheide nicht nach Belieben, sondern „nach klaren Kriterien wie Barrierefreiheit, Größe und Möglichkeiten zur Bewirtung“. So finde die Weihnachtsfeier etwa alljährlich im Zehentstadel in Pfaffenhofen statt, der als einzige barrierefreie Lokalität im Bereich Buttenwiesen geeignet sei. „Für Veranstaltungen mit Bewirtung steht uns ausschließlich die Gaststätte Stark in Gottmannshofen zur Verfügung, die ebenfalls barrierefrei ist.“ Es gehe also nicht um eine Bevorzugung einzelner Kommunen.

Darüber hinaus sei die Seniorengemeinschaft „nicht für die Ausgestaltung des allgemeinen Freizeitangebots in Wertingen oder Buttenwiesen zuständig“. Der Verein sieht seine Aufgabe darin, „eigene seniorengerechte Angebote zu schaffen und zu koordinieren – nicht darin, das Gesamtangebot der Gemeinden auszugleichen.“

Seniorengemeinschaft Wertingen-Buttenwiesen sieht sich „als Netzwerk der Begegnung“

Leserbriefschreiberin Wild kritisierte außerdem den Fahrdienst der Seniorengemeinschaft. Dieser sei „eine Mogelpackung“, denn die Leute müssten dafür nicht wenig bezahlen. Der Verein hingegen betont, dass der Fahrdienst „nicht gewinnorientiert betrieben“ werde. „Wir organisieren Fahrgemeinschaften, deren Kosten auf einem festen Satz basieren. Dabei können wir naturgemäß nur auf freiwillige Fahrerinnen und Fahrer zurückgreifen, die ihre Zeit und Fahrzeuge zur Verfügung stellen.“ Wenn es mangels verfügbarer Fahrer einmal dazu komme, dass jemand aus einem anderen Ort fahre, sei die damit verbundene Kostenregelung „selbstverständlich und transparent“.

Die Seniorengemeinschaft verstehe sich „nicht als soziale Einrichtung zur finanziellen Unterstützung von Menschen, sondern als Netzwerk der Begegnung, Aktivität und gegenseitigen Hilfe im Alter. Wer uns anders darstellt, verkennt völlig unseren Auftrag und unser Engagement.“ Die Anschuldigungen seien daher „vollkommen haltlos und werfen ein ungerechtes Licht auf viele Ehrenamtliche“. Ein solcher Leserbrief schade „dem guten Miteinander zwischen den beiden Gemeinden Buttenwiesen und Wertingen, das uns gerade in der Seniorenarbeit am Herzen liegt“. (mit AZ)