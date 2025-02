Dillinger Kommandeur: „Die Abschreckung muss glaubhaft sein“

Der sicherheitspolitische Jahresempfang in der Dillinger Luitpoldkaserne ist inzwischen keine nur überschaubar interessante Routineveranstaltung mehr. „Der Stellenwert des Empfangs hat sich deutlich erhöht“, sagt Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier. Nato-Staaten halten Putins Armeen inzwischen für eine reale Bedrohung. Mehr als 100 Interessierte sind am Donnerstagabend zu dem Empfang in die Luitpoldstuben gekommen. Neben Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz sind viele weitere Rathauschefs aus der Region dabei. Aber auch Bundestagsabgeordneter Christoph Schmid, Landtagsabgeordneter Wolfgang Fackler und die Landrats-Stellvertreter Monika Wiesmüller-Schwab (Günzburg), Ursula Kneißl-Eder (Donau-Ries) und Joachim Hien (Dillingen) zählen zu der Runde, die sich über die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland austauscht.

