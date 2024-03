Dillingen

vor 31 Min.

Dillinger Soldaten werden Teil der EU-Kampfgruppe

Plus Kommandeur Stefan Holland kündigt beim Empfang in der Kaserne erneut einen Garnisonsball am 21. September an. Das IT-Bataillon bekommt eine besondere Aufgabe.

Von Berthold Veh

Der Titel "Sicherheitspolitischer Jahresempfang" klingt etwas sperrig. Dahinter verbirgt sich das alljährliche Treffen zwischen Soldaten des Dillinger Informationstechnik-Bataillons 292 und Vertretern aus Politik, Behörden und Wirtschaft in der Luitpoldkaserne. Viele Repräsentanten des öffentlichen Lebens sind am Donnerstagabend bei dem Empfang in den Luitpoldstuben dabei. Etwa Regierungspräsidentin Barbara Schretter, SPD-Bundestagsabgeordneter Christoph Schmid, Landrat Markus Müller, Oberbürgermeister Frank Kunz oder der Donau-Rieser Landrats-Stellvertreter Erwin Seiler.

Auch Offingens Bürgermeister Thomas Wörz ist vor Ort. Für den einstigen "Zivi" stand die Bundeswehr früher nicht im Mittelpunkt des Interesses. Dies hat sich geändert. "Es entwickelte sich eine Freundschaft zur 4. Kompanie des IT-Bataillons", sagt der Rathauschef. Seit dem Jahr 2008 besteht die Patenschaft zwischen der Marktgemeinde Offingen und den Soldaten. Bei dem Empfang, so Wörz, bekomme er zudem tiefere Einblicke in den Zustand der Truppe, als dies durch Nachrichtensendungen möglich sei.

