Das Wertinger Stadtfest startet

Musik:

Von einem „hochkarätigen Musikprogramm“ ist in einer Mitteilung der Stadt Wertingen die Rede, das erstmals auf vier Bühnen zu hören sein wird. Die Bühne am Marktplatz wird von Kapellen aus der Umgebung bespielt und bietet traditionelle Blasmusik. An der Zusaminsel und am Würfelbrunnen in der Innenstadt werden Party-Hits zu hören sein, dargeboten von Bands, die sich bereits in den Vorjahren bewährt haben. Aber auch einige neue Gruppen wurden für das Stadtfest 2024 verpflichtet.

Am Zusamkreisel wird eine kleine Percussion-Bühne Ein- und Zwei-Personen-Bands die Gelegenheit für Auftritte bieten. „Mit dem abwechslungsreichen Musikangebot kommen alle auf ihre Kosten“, sagen die beiden Organisatorinnen Verena Beese und Julia Tellmann von der Stadtverwaltung einhellig. Die Entscheidung, wer auf dem Stadtfest spielt, sei gar nicht so einfach gewesen. „Wir hatten noch einige Bewerbungen. Einigen Musikern mussten wieder leider absagen.“ Um nur ein paar Acts zu nennen, die am Wochenende zu hören sein werden: Die Percussion-Samba-Band Pimientos, die One Night Band, die JazzTaste BigBand der Stadtkapelle oder auch die Blaskapelle „was wois i“ treten auf.