Wertingen feiert: So wird das Jubiläumsjahr 2024

Wertingen wird 750 Jahre alt. Zu diesem Anlass sind viele Veranstaltungen, Vernissagen und Feste geplant. Man setzt auf Altbewährtes, aber auch auf Neues.

In einer Urkunde aus dem Jahr 1274 ist erstmals von "Bürgern der Stadt Wertingen" die Rede – ein Dokument, das im kommenden Jahr 750 Jahre alt sein wird, und damit auch das Städtle als solches. Im Rathaus sieht man daher einen besonderen Grund zum Feiern: 2024 wird jeden Monat eine andere Veranstaltung auf dem Programm stehen, mitunter gibt es auch mehrere. Vieles ist altbekannt, anderes wiederum hat es in dieser Form bislang nicht gegeben. Nun wurden die Pläne dem Stadtrat vorgestellt.

Neu ist etwa der "Zeitstrahl Wertingen", eine stadtgeschichtliche Dauerausstellung des Heimatmuseums im Foyer des Schlosses. Am Sonntag, 21. Januar, wird das Projekt mit einem Tag der offen Tür vorgestellt. Die neuen Schaukästen haben verschiedene Farben, die jeweils eine andere Epoche darstellen. Grün zeigt etwa Frühgeschichte und Altertum, orange die Gegenwart mit dem 21. Jahrhundert. Auf diese Weise wird die 750-jährige Stadtgeschichte dargestellt. Museumsreferent Cornelius Brandelik zufolge seien die meisten der 30 Vitrinen bereits bestückt, es fehlten nur noch Kleinigkeiten. So zum Beispiel die Audiostation: Hier können sich die Besucherinnen und Besucher Geschichten im schwäbischen Dialekt anhören, so wie er in Wertingen und der Umgebung gesprochen wird.

"Ganz neu" ist der Kinderfaschingsumzug am Gumpigen Donnerstag, 8. Februar, wie Verena Beese aus der Stadtverwaltung verkündet. Um 14.14 Uhr wird der Umzug, der sich an Kindergarten- und Grundschulkinder richtet, am Marktplatz losziehen. Der Weg wird am Rathaus vorbeiführen, wo Bürgermeister Willy Lehmeier abgeholt wird. Anschließend geht es weiter zur Stadthalle, wo die Band Andi und die Affenbande auftritt. Das Motto wird "Schlösser, Burgen, Zauberwald" lauten, doch selbstverständlich dürfe sich jeder verkleiden, wie er oder sie möchte, so Verena Beese.

Auf künstlerischer Seite wird es 2024 drei Ausstellungen geben. Zahlreiche Werke aus der Kunstsammlung der Stadt und der Artothek werden im März und im April unter dem Titel "Großes Wiedersehen" präsentiert. Malerei, Glasmalerei und Bildhauerei wird es in einer Ausstellung zur Kunst von Manfred J. Nittbaur geben, der im kommenden Jahr seinen 75. Geburtstag feiern wird. Die Vernissage findet am 11. Mai statt. Und auch eine Ausstellung mit Werken der verstorbenen Künstlerin Burga Endhardt ist für September in Planung. Der genaue Termin muss Verena Beese zufolge noch abgestimmt werden. Alle Ausstellungen werden in der Städtischen Galerie stattfinden.

Auch das Wertinger Stadtfest findet 2024 wieder statt – diesmal mit vier Bühnen. Foto: Brigitte Bunk (Archivbild)

Besonders zelebriert werden soll im kommenden Jahr die Eröffnung des Wertinger Volksfests am 2. Mai mit einem Abend der Vereine und Betriebe und einem großen Fahneneinzug. Das Volksfest will die Stadt unter anderem nutzen, um 35 Jahre Städtepartnerschaft mit Fère-en-Tardenois zu feiern. Seien die Wertinger vom Partnerschaftsverein in Frankreich, schwärmten sie stets von der französischen Mentalität. Deshalb, so Beese, möchte man den französischen Freunden 2024 zeigen, wie im bayerischen Bierzelt gefeiert wird. Auch das Akkordeonorchester aus der französischen Partnergemeinde wird an diesem Festabend einen Auftritt haben.

Sommerliches Ausnahmeprogramm bringt am 22. Juni der Gala-Auftritt der Wertinger Stadtkapelle: Im Schlossgarten wird unter dem Titel "Best of Wertingen" musiziert. Ein Familienfest im Wertinger Freibad ist für den 7. Juli angesetzt. Wie genau das aussehen wird, ist noch nicht in trockenen Handtüchern, doch Verena Beese hat viele Ideen: Weißwurstfrühstück, Blasmusik sowie Kaffee und Kuchen für den Nachmittag kann sie sich vorstellen.

Erstmals wird es in Wertingen einen Kinderfaschingsumzug geben

Weit fortgeschritten hingegen sind die Planungen für das Wertinger Stadtfest vom 2. bis 8. August. Diesmal werde es Beese zufolge keine Lücken geben; viele Stände seien bereits vergeben. Anders als in der Vergangenheit: Statt wie meistens zwei wird es vier Bühnen geben. Diese werden sich am Kreisverkehr vor Isa's Café, auf der Zusaminsel, vor dem Würfelbrunnen und auf dem Marktplatz befinden. Letztere soll ausschließlich mit Blasmusik aus der Umgebung bespielt werden.

Alle Jahre wieder ist Wertinger Volksfest. Hier werden 2024 unter anderem 35 Partnerschaft mit Fère-en-Tardenois gefeiert. Foto: Karl Aumiller (Archivbild)



Das Jubiläumsjahr 2024 wird mit einem letzten Novum abgeschlossen: Um 22 Uhr startet in der Wertinger Stadthalle eine Silvesterparty. Auftreten wird die Band Twice, und um Mitternacht wird ein Feuerwerk den Himmel zieren. Bewusst startet die Feier nicht früher, damit die Wertingerinnen und Wertinger die Gelegenheit haben, vorher Essen zu gehen oder um zu Hause ein Raclette zu genießen, wie Verena Beese sagt.

Neben all diesen Veranstaltungen wird es aber auch alljährlich Wiederkehrendes zu feiern und zu besuchen geben. Unter anderem stehen auch wieder der Tanz in den Mai, Frühjahrs- und Herbstmarkt oder die Wertinger Nacht an.