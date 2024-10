„Ein geheimnisvoller Fund, zwei neugierige Jugendliche und ein unglaubliches Abenteuer, dessen Ausgang ungewiss bleibt“ – so beschreibt der Klappentext den Inhalt des Buchs „Das Geheimnis von Buttenwiesen“. Der Fund einer Genisa (Hohlraum zur Aufbewahrung verbrauchter jüdischer liturgischer Schriften) im Dachboden der ehemaligen Synagoge im Herbst 2021 inspirierte den in Augsburg bekannten Autor Peter Dempf zu diesem Kinderbuch, das im Mittelpunkt des Themensonntags des Lernorts Buttenwiesen am 27. Oktober steht.

Nach einer kurzen Einführung um 15 Uhr im Kaisersaal des Rathauses (Marktplatz 4) machen sich die Besucherinnen und Besucher auf den Weg zu den Schauplätzen der Erzählung im Ortskern von Buttenwiesen. Dabei werden sie von Gemeindearchivar Johannes Mordstein und Bernhard Hof, Beauftragter der Gemeinde für jüdisches Erbe, begleitet. Die beiden Experten werden unterwegs in leicht verständlicher Form die wichtigsten Sachinformationen vermitteln, so etwa zum Ritualbad, zum ehemaligen Bahnhof und zur Synagoge. An verschiedenen Stationen liest der Autor dann jeweils einen passenden Abschnitt aus seiner Geschichte.

Besucher können signierte Exemplare des Buchs kaufen

Vor und nach der Veranstaltung haben die Gäste Anschluss die Möglichkeit, von Peter Dempf signierte Exemplare zu erwerben. Ab 14 Uhr ist der Autor beim „Come together“ im Foyer des Kaisersaals anwesend; die Besucherinnen und Besucher haben zunächst die Möglichkeit, mit der Lernortkatze Schunra an einer virtuellen Tour durch die Mikwe teilzunehmen.

Icon Vergrößern Bei einer Autorenlesung weiht Peter Dempf die Zuhörerinnen und Zuhörer in das „Geheimnis von Buttenwiesen“ ein. Foto: Markus Komposch Icon Schließen Schließen Bei einer Autorenlesung weiht Peter Dempf die Zuhörerinnen und Zuhörer in das „Geheimnis von Buttenwiesen“ ein. Foto: Markus Komposch

Das jüdische Ensemble Buttenwiesen am Louis-Lamm-Platz ist an diesem Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. So können die jungen und junggebliebenen Abenteurer schon vor der Veranstaltung auf Entdeckungstour in den jüdischen Friedhof, in das begehbare Denkmal Mikwe Buttenwiesen und in die ehemalige Synagoge gehen. Dort kann die Ausstellung „Eine Pforte des Himmels – mitten im Ort“ besichtigt werden. Die Bauzaunausstellung „370 Jahre jüdisches Leben in Buttenwiesen“ an der Südseite der Synagoge ist jederzeit zugänglich. (AZ)