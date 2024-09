Trinkwasserförderung: Wertingen entschädigt freiwillig Waldeigentümer in Kicklingen

Gesprächsbedarf sieht Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier nach einem Leserbrief, in dem das Vorgehen der Stadt bei der Ausweisung des Wasserschutzgebiets in der Bertenau bei Kicklingen kritisiert worden ist. Wertingen fördert in dem Waldgebiet auf der Flur der Stadt Dillingen seit Jahren Trinkwasser. Entgegen unserem jüngsten Bericht mit der Überschrift „Der Wasserstreit zwischen Wertingen und Dillingen scheint befriedet“ hat das Dillinger Landratsamt das Wasserschutzgebiet bereits im vergangenen Jahr festgesetzt.

Berthold Veh