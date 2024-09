Der Wasserstreit zwischen Wertingen und Dillingen scheint befriedet

Die Stadt Wertingen hat in diesen Tagen Waldbesitzer im Bereich des Wasserschutzgebietes „Bertenau“ bei Kicklingen mit einem Schreiben darüber informiert, dass ein Landschaftsplanungsbüro beauftragt wurde, um den Waldbestand in diesem Gebiet zu dokumentieren. Ein Mitarbeiter werde ab der kommenden Woche die betroffenen Waldflächen in der Bertenau erfassen und gegebenenfalls die betreffenden Flurstücke betreten. Hierüber informierte die Stadt die Grundstückseigentümer und bat darum, dem Mitarbeiter den Zugang zu den Flächen zu ermöglichen.

Berthold Veh