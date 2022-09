Aus dem Gauschützenball wird ein Oktoberfest

Die Hubertus-Schützen aus Unterthürheim laden in die Wertinger Stadthalle ein. Wie gefeiert und die Tradition weitergeführt wird.

Der Schützenverein Hubertus Unterthürheim lädt am 22. Oktober zum Oktoberfest. Start ist um 20 Uhr, gefeiert wird in der Stadthalle Wertingen. Allerdings geht es hier um keinen kleinen Jahresprogrammpunkt, denn die Einladung ging an alle Vereine des Sportschützengaus Wertingen. Denn diesmal wird der Gauschützenball – ausnahmsweise - im Herbst gefeiert.

Christoph Gromer von Hubertus Unterthürheim ist Gaujugendkönig. Foto: Brigitte Bunk

Nach zweimaligem Ausfall freuen sich die Hubertus-Schützen nun besonders

Vorsitzender Markus Egger freut sich auf das Zusammenkommen und sagt: „Zweimal ist der Gauschützenball wegen Corona ausgefallen.“ Und voraussichtlich im September oder Oktober soll das nächste Gauschießen durchgeführt werden. Dann werden wieder neue Gaukönige gekürt. Doch auch die 2020, zu Beginn der Corona-Zeit geehrten Gaukönige, sollen standesgemäß ihren eigenen Ball bekommen. Das beste Blattl erzielte beim Gauschießen 2020 Christoph Gromer von Hubertus Unterthürheim, der einen 4,0-Teiler präsentierten konnte. Damit wurde er Gaujugendkönig. Und weil er das beste Blattl erzielte, bekamen die Unterthürheimer die Aufgabe, den nächsten Gauball auszurichten. Sie starteten ihre Planungen für Februar 2021 und aufgrund der Corona-Einschränkungen nochmals fürs Jahr darauf. Doch wie so viele andere mussten auch sie nochmals aufgeschoben werden.

Martin Schwarzbart von Frohsinn Binswangen ist Gauschützenkönig. Foto: Brigitte Bunk

Damit blieb auch Gauschützenkönig Martin Schwarzbart von „Frohsinn“ Binswangen, der einen 7,6-Teiler traf, in Warteposition. Ebenfalls seine Vereinskameradin Karola Hegele, die mit einem 8,6-Teiler die amtierende Gaudamenkönigin ist. Daniela Neureiter von „Tell“ Westendorf wurde mit ihrem 30,5-Teiler die Gaupistolenkönigin. Sie dürfen nun schon am 22. Oktober zu Beginn des Balls ihre prächtigen Königsketten umlegen und zusammen mit Gauschützenmeister Hubert Gerblinger und den Ehrengästen den Zug durch die Wertinger Stadthalle anführen. Nach dem Königswalzer feiern alle miteinander und tanzen zur Musik der Festzelt- und Partyband SOS. „Die bringen Stimmung rein, da bin ich mir sicher“, meint Markus Egger, der mit einem Schmunzeln auf einen Unterschied zum Gauball hinweist: „Das Einzige, was nicht kommt, ist eine Prinzengarden, ansonsten sind es dieselben Leute in derselben Halle.“ Der Kartenvorverkauf läuft.

In der Schwabenhalle soll ausgelassen gefeiert werden

Gauschützenmeister Hubert Gerblinger ist sich ebenfalls sicher, dass der Gauschützenball in dieser Form gut angenommen wird. „Im Frühjahr wäre es von den Terminen her zu viel gewesen und im nächsten Jahr gibt es schon wieder neue Gaukönige“, nennt der Geratshofer den Grund, warum er den Unterthürheimern den Vorschlag gemacht hat. Für ihn steht auch fest, dass die Schützen nach den vielen Einschränkungen nun gerne zweimal, relativ kurz hintereinander, ihre Gaukönige feiern: sowohl beim Oktoberfest als auch im Februar darauf beim wieder zur regulären Zeit stattfindenden Gauball: „Die Leute wollen raus, das sehe ich sowohl, wenn ich als Musikant als auch mit den Schützen unterwegs bin.“