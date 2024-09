Schlechtes Wetter: Start der Heißluftballone in Unterthürheim verschoben

Etwas Einmaliges können die Menschen demnächst in Unterthürheim erleben, besser gesagt: sehen. Im Zusamtal werden zehn Heißluftballone in die Lüfte steigen. Vor zehn Jahren hat es eine ähnliche Aktion bereits gegeben. Damals waren es sieben Heißluftballons, die zeitgleich in die Luft stiegen, organisiert vom Hurga Club.

Wegen des schlechten Wetters entfällt der Start in Unterthürheim

Das Ganze sollte sich nun an diesem Samstag, 14. September wiederholen. Hurga-Club-Vorsitzender Richard Drexler informiert allerdings, dass das Spektakel auf Samstag, 28. September, verschoben wird. „Da es diesen Samstag schlechtes Wetter haben soll, haben die Piloten beschlossen, nicht zu starten“, erläutert Drexler. Als Ausweichtermin sei nun der 28. September ins Auge gefasst worden.

Los geht es ab 16.30 Uhr auf dem Ballonstartplatz am westlichen Ortsrand von Unterthürheim. Konkret befindet sich die Wiese schräg gegenüber der Kapelle Maria Salzbeinbach, also am Ortseingang über den Kapellenweg. (bv)