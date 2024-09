In Buttenwiesen gehen neun Heißluftballons in die Höhe

Vor zehn Jahren hat es in Unterthürheim eine ähnliche Aktion schon einmal gegeben. Damals waren es sieben Heißluftballons, die zeitgleich in die Luft stiegen, organisiert vom Hurga Club. Nun wiederholt sich das Ganze: Am Samstag, 14. September, starten neun Ballons. Auf die Körbe verteilt werden insgesamt 58 Personen in die Höhe gehen. Hurga-Club-Vorsitzender und Organisator Richard Drexler war 2014 bereits dabei und wird es auch heuer wieder sein. Er erinnert sich zurück und erklärt, wie die Ballonfahrt 2024 ablaufen soll.

Damals, vor gut zehn Jahren, habe Drexler die Idee zu solch einer Ballonfahrt gehabt und einfach einmal herumgefragt. Immer mehr Interessenten hätten sich gemeldet, ein Ballon kam zum anderen. Als es dann in die Höhe ging, war es auch für Drexler die erste Ballonfahrt. „Ein einmaliges Gefühl“, beschreibt er. „Ganz still und leise“ sei der Ballon damals dahin geschwebt. Nur, wenn der Pilot den Gasbrenner einschaltete, wurde es kurz mal lauter. Die Geräusche von unten nahm Drexler ganz deutlich wahr, erinnert sich an das Muster des Waldes von oben. Dieses Erlebnis sei für ihn nur schwierig in Worte zu fassen.

Ballonfahrt 2024 in Unterthürheim: Zuschauerinnen und Zuschauer willkommen

Der Hurga-Club-Vorsitzende weiß noch, dass die Ballons vor zehn Jahren in Richtung Zusmarshausen zogen. Gelenkt werden kann nicht, wo lang es geht, kommt ganz auf die Windrichtung an. Hinab ging es dann rund um Horgau. Anschließend fuhren alle gemeinsam zurück nach Unterthürheim ins Clubheim, wo für alle Ballonfahrer-Erstlinge die Ballonfahrertaufe stattfand, ein besonderes Ritual. Bei der Zeremonie erhielten alle, die zum ersten Mal eine Ballonfahrt mitgemacht haben, eine Urkunde – und einen langen Adelstitel, der auch damit zusammenhängt, wo die Fahrt endete. So lautet Drexlers Ballonfahrername: Fürst Richard, der Himmelsstürmer, lautlos schwebend, über den Fluren nahe zu Horgauergreut. Zu dem altertümlich wirkenden Ritual gehörte auch, dass jeweils ein Haar der Ballonfahrer-Anfänger kurz angezündet und gleich wieder ausgemacht wurde.

Icon Vergrößern Blick von oben auf sechs der Heißluftballons, die vor zehn Jahren in die Höhe gingen. Foto: Richard Drexler Icon Schließen Schließen Blick von oben auf sechs der Heißluftballons, die vor zehn Jahren in die Höhe gingen. Foto: Richard Drexler

Nach der Aktion vor zehn Jahren hörte Drexler von vielen Seiten: „Schade, wenn ich das gewusst hätte...“ Viele Familien wären gern mit ihren Kindern zum Zuschauen gekommen. Dieses Jahr soll es anders laufen, darum kündigt der Organisator die Ballonfahrt nun frühzeitig an – und wird sogar ein Catering mit Getränken und Bratwurst für Zuschauerinnen und Zuschauer anbieten. Los geht es ab 16.30 Uhr auf dem Ballonstartplatz am westlichen Ortsrand von Unterthürheim. Konkret befindet sich die Wiese schräg gegenüber der Kapelle Maria Salzbeinbach, also am Ortseingang über den Kapellenweg.

Es gibt Getränke und Bratwurst für die Zuschauer am Startplatz in Unterthürheim

Nachdem die 58 Mitfahrerinnen und Mitfahrer – sie haben sich über WhatsApp und Facebook in der Hurga-Club-Gruppe angemeldet – eingetroffen sind, werden ab 16.45 Uhr die Piloten mit ihren Ballons folgen. Die Mitfahrenden werden dann bei den letzten Vorbereitungen helfen, die Ballonhülle ausbreiten und danach beobachten, wie sie sich langsam füllt. Dauern wird die eigentliche Fahrt circa eineinhalb Stunden. Danach ist geplant, sich wieder für die Taufe derjenigen, die zum ersten Mal eine Ballonfahrt hinter sich haben, im Clubheim zu treffen.

Auch Drexler selbst wird wieder mitfahren – zum zweiten Mal in seinem Leben. Und zwar im neuen Erwin-Müller-Heißluftballon, der erst kürzlich seine Jungfernfahrt vom selben Standort in Unterthürheim aus angetreten ist. Dann hofft der Hurga Club auf gutes Wetter. Denn bereits seit über zwei Jahren plane man diese Aktion und wünsche sich nun, dass das Vorhaben endlich in die Höhe steigt.