Lydia Edin will Bürgermeisterin von Villenbach werden

Wer, wenn nicht sie? Das dachten sich nicht nur viele Ortsansässige, sondern auch einige Auswärtige. Dass Lydia Edin sich als Bürgermeisterkandidatin für Villenbach aufstellen lässt, liegt auf der Hand. Die 55-Jährige aus Riedsend sitzt seit 2014 im Gemeinderat. Seit 2020 ist sie Dritte Bürgermeisterin der rund 1300 Einwohner zählenden Gemeinde. Derzeit lenkt sie gemeinsam mit Dieter Meißle die Geschicke der Kommune, da Rathauschef Werner Filbrich krank ist. Bereits im Frühjahr hatte Filbrich angekündigt, dass er bei der Wahl im März nicht mehr antreten wird.

Wenn die gebürtige Wertingerin nun für das Bürgermeisteramt kandidiert, kann sie auf ihren Erfahrungsschatz zurückgreifen. Sie sagt: „Ich kann gut einschätzen, was auf mich zukommt. Ich weiß, welche Projekte in der Gemeinde anstehen. Und ich weiß, wie die Zusammenarbeit mit der Verwaltung läuft.“ Immerhin arbeite sie in diesem Bereich. Sie ist Leiterin des Kreis-Kulturamtes und in dieser Position auch Geschäftsführerin der Vereine „DLG Kultur und Wir“ sowie des Förderkreises Synagoge Binswangen. Sollte sie als Bürgermeisterin gewählt werden, werde sie ihren Arbeitsplatz am Landratsamt Dillingen mit reduziertem Stundenumfang nach der Wahl weiterführen.

Nominierung von Lydia Edin durch Wählergemeinschaft Wengen-Riedsend

Lydia Edin sagt: „Ich bin gerne mit Menschen zusammen.“ Selbst Vereinsversammlungen besuche sie gerne. „Empathie ist meine Stärke“, so Edin. Seit 30 Jahren ist sie mittlerweile in Riedsend verwurzelt. Viele Jahre war sie Vorsitzende des Pfarrgemeinderats und örtlichen Gartenbauvereins und kümmerte sich um die Kassenverwaltung des ortseigenen Vereinsheims. „Diese Erfahrungen und das Netzwerk kann ich ebenfalls gut für das Bürgermeisteramt brauchen“, erklärt sie.

Lydia Edin wird sich als parteifreie und unabhängige Kandidatin aufstellen lassen. Ihre Nominierung soll über die Freie Wählergemeinschaft Wengen-Riedsend erfolgen. Die entsprechende Aufstellungsversammlung werde laut Edin Anfang November stattfinden.

Edin weist auf die Finanzprobleme in Villenbach hin – Dorferneuerung im Fokus

Dass sie, im Falle eines Wahlerfolges, als Rathauschefin keine großen, kostenträchtigen Projekte umsetzen kann, ist ihr klar. Edin sagt: „Die Finanzlage von Villenbach ist nicht ganz so rosig“. Als ehrenamtliche Bürgermeisterin werde es zunächst darum gehen, die Maßnahmen, die am Laufen sind, fortzusetzen und erfolgreich abzuschließen. Dabei geht es unter anderem um die Dorferneuerung und beispielsweise um die Straßen- sowie Kanalsanierung in der Unterdorfstraße.