Theatergruppe darf ins Villenbacher Rathaus

Die Gemeinde Villenbach wollte das Dachgeschoss des Villenbacher Rathauses ausbauen, um dort einen Versammlungsraum für die Dorfgemeinschaft und die Vereine zu installieren. Nun gibt es eine andere Entwicklung. Die Theaterabteilung des SV Villenbach hatte einen Antrag gestellt – mit dem Ziel, einen Raum in der Gemeindekanzlei zu nutzen.

Das Thema beschäftigte den Villenbacher Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend. Wie Bürgermeister Werner Filbrich auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, entsprachen die Räte geschlossen dem Wunsch der Theatergruppe, die künftig einen Raum im Dachgeschoss nutzen kann. Die Abteilung war früher schon einmal in den Räumen der einstigen VR-Bank untergekommen. Im Jahr 2015 hat die Gemeinde Villenbach das Gebäude gekauft. Im Sportheim, wo das Theater-Equipment gegenwärtig gelagert ist, sei alles sehr beengt, erläutert Filbrich. „Sie haben viele Gewänder und Utensilien“, sagt der Rathauschef. Und die Gemeinde brauche den Raum im Dachgeschoss gegenwärtig nicht.

„Die Theatergruppe macht das in Eigenleistung“

Es werde jetzt keinen großen Umbau geben; der Raum soll kostengünstig hergerichtet werden. „Die Theatergruppe macht das in Eigenleistung“, erklärt Filbrich. Die Gemeinde stelle lediglich das Material.

Ein Thema, das Villenbach in den kommenden Jahren beschäftigen wird, ist der Kauf eines neuen Löschgruppenfahrzeugs LF 10. Das alte Feuerwehrauto der Villenbacher Wehr hat bereits 24 Jahre auf dem Buckel. Nach 25 Jahren solle man sich Gedanken über eine Neubeschaffung machen, so Filbrich. Die Anschaffung sei mit Kreisbrandrat Frank Schmidt abgestimmt. Etwa 450.000 bis 500.000 Euro werde das neue Löschgruppenfahrzeug kosten. Die Gemeinde Villenbach rechnet mit einem Zuschuss von 110.000 Euro vom Freistaat Bayern.

Villenbach legt Geld für ein neues Feuerwehrauto zurück

Am Ende habe der Gemeinderat beschlossen, jedes Jahr einen nicht genau festgelegten Betrag für das Feuerwehrauto zurückzulegen, informiert Filbrich. Der Beschluss fiel einstimmig aus.