Villenbach

06:30 Uhr

Villenbach denkt über Einführung einer Sicherheitswacht nach

In Villenbach ist die Einführung einer Sicherheitswacht Thema. Die Entscheidung soll in der Gemeinderatssitzung am 13. Mai fallen.

Plus Buttenwiesen hat vor Kurzem die Einführung einer Sicherheitswacht beschlossen. Ob Villenbach diesem Beispiel folgen wird, ist derzeit noch unklar.

Von Berthold Veh

Vor wenigen Wochen hat sich der Gemeinderat Buttenwiesen für die Einführung einer Sicherheitswacht ausgesprochen. Bei 11:8 Stimmen fiel die Entscheidung knapp aus. Der Leiter der Polizeistation Wertingen, Josef Mayer, hatte im Vorfeld für die Einrichtung geworben. So werden künftig Ehrenamtliche in der Gemeinde unterwegs sein und für mehr Ordnung sorgen. Buttenwiesen folgt damit dem Beispiel anderer Kommunen in der Region. In Dillingen, Lauingen, Höchstädt, Gundelfingen und Wertingen gibt es bereits ehrenamtliche Sicherheitskräfte, die die Polizei bei ihrer Arbeit unterstützen. Jetzt beschäftigte sich auch der Villenbacher Gemeinderat mit dem Thema.

Wertingens Polizeichef Josef Mayer erläuterte in der Sitzung am Montagabend im Rathaus die Vorteile, die durch die Rundgänge der zusätzlichen Sicherheitskräfte entstünden. Auch im Netz werben die Ordnungshüter für die Einrichtung. "Gemeinsam mit der Polizei sorgt die Bayerische Sicherheitswacht für ein Plus an Sicherheit, Zivilcourage und Zusammenhalt in unserer Gesellschaft", heißt es auf der Webseite der bayerischen Polizei. Von einem "besonderen Ehrenamt" ist die Rede. Die Kräfte der Sicherheitswacht sollen ein "sichtbares und ansprechbares Bindeglied zwischen der Bevölkerung und der Polizei" sein.

