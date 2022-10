Landkreis Dillingen

18:00 Uhr

Ehrenamtliche auf Streife – ein Abend mit der Sicherheitswacht Dillingen

Plus Die Ehrenamtlichen der Sicherheitswacht sind im Landkreis Dillingen das Bindeglied zwischen Polizei und Bevölkerung. Wir waren einen Abend mit ihnen unterwegs.

Von Susanne Klöpfer

Im Dunkeln sieht man die Gestalten von den drei jungen Männern im Dillinger Taxispark kaum. Markus Schretzmayr von der Sicherheitswacht zückt seine Taschenlampe und macht sich mit seiner Kollegin Isabella Stoll auf den Weg. Der helle Lichtstrahl leuchtet den Boden um die Füße der Dreiergruppe ab. "Guten Abend. Sicherheitswacht, was macht ihr hier? Im Dunkeln sieht man ja gar nicht, was man redet", sagt Schretzmayr. Die Jungs wirken verwundert, erwidern, dass sie sich unterhalten. Nach ein paar Minuten verabschieden sich die beiden von der Gruppe. "Schönen Abend noch, stellt nichts an", sagt Schretzmayr. Er engagiert sich seit 25 Jahren bei der Sicherheitswacht in Dillingen. Das Ehrenamt soll als Bindeglied zwischen der Bevölkerung und der Polizei dienen. In Dillingen gibt es davon bei der Polizeiinspektion dreizehn Personen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

