Zone 20 und mehr: Neuer Zeitraum für den Versuch in Wertingen steht

Nun steht es fest: Das Verkehrskonzept rund um den Wertinger Marktplatz, das für mehr Rücksicht und weniger Verkehr sorgen soll, wird von Mai bis September 2025 getestet. Darüber informierte Bürgermeister Willy Lehmeier in der Stadtratssitzung am Mittwochabend. Eigentlich hätte der Versuch mit neuen Verkehrsregeln und Tempolimits bereits im Frühjahr dieses Jahres an den Start gehen und ein Jahr dauern sollen. Warum es zu einer Verschiebung kam und sich der Rathauschef jetzt erneut erklärte.

