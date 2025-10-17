In Wertingen gab es nie einen CSU-Bürgermeister

Die Kolpingsfamilie Wertingen hatte Alfred Sigg eingeladen. In der Reihe „Mitbürger berichten von früher“ schöpfte Sigg aus seinem großen Wissensschatz. Die rund 50 Besucher beteiligten sich im Wertinger Pfarrheim sehr rege an den Erzählungen.

An diesem Nachmittag ging es um Wertinger Persönlichkeiten aus der Schule und Politik. Sigg erzählte von Lehrern, die versuchten, mit Hosenspannern und Tatzen die Schüler und Schülerinnen zu erziehen. Die Prügelstrafe gab es übrigens bis in die 70er Jahre hinein.

Wertingen: Kein CSU-Bürgermeister – Sigg erinnert an Leopold Eberhard und Dietrich Riesebeck

Klosterschwestern unterrichteten ebenfalls, aber den Religionsunterricht hielt nur der Pfarrer. Die Schwestern von Maria Stern waren im Krankenhaus, Altenheim, Kindergarten und Schule eingesetzt. Auch über die Bürgermeister der Stadt konnte Sigg berichten. Der erste Bürgermeister war 1501 Ulrich Span. Der letzte ehrenamtliche Bürgermeister war Leopold Eberhard der von 1952 bis 1972 das Amt innehatte. In Wertingen hat es nie einen CSU-Bürgermeister gegeben, so Sigg. 1972 setzte sich Dietrich Riesebeck gegen zwei weitere Mitbewerber durch und war 30 Jahre lang Stadtoberhaupt, ehe Willy Lehmeier neuer Rathauschef wurde.

Letzte Kriegstage in Wertingen: Vortrag von Alfred Sigg angekündigt

Am Ende seines Vortrages streifte Alfred Sigg noch die letzten Kriegstage in Wertingen und wies auf einen ausführlichen Vortrag über dieses Thema am Donnerstag, 23. Oktober, im Wertinger Schloss hin. Er lud alle Interessierten zu dieser Veranstaltung ein. Nach zwei herzerfrischenden Stunden gingen die Besucher und Besucherinnen mit vielen neuen Erkenntnissen nach Hause. Angelika Munz, die Vorsitzende der Kolpingsfamilie, bedankte sich am Schluss bei Alfred Sigg mit einem kleinen Geschenk.

Übrigens: Alfred Sigg trägt einen ungeheuren Wissensschatz mit sich, von dem das ganze Städtchen profitiert und den er jahrzehntelang in seiner Eigenschaft als Stadtrat, Kreisrat, Museumsreferent, in der Volkshochschule Zusamtal und als begeisterter Reserveoffizier der Bundeswehr eingebracht hat.