Anbaupläne für das Wertinger Kinderhaus "Gänseblümchen" gedeihen

Das „Gänseblümchen“ soll wachsen. Kräftig gießen und viel Sonnenschein reichen in diesem Fall nicht aus. Denn die Rede ist nicht von der Blume, sondern vom Kinderhaus in der Wertinger Industriestraße. Weil der Bedarf an Betreuungsplätzen zugenommen hat, haben sich die Stadt und der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) als Betreiber der Einrichtung für eine Erweiterung entschieden. Was die nächsten Schritte sind und ab wann Eltern ihren Nachwuchs voraussichtlich in der zusätzlichen Gruppe unterbringen können.

