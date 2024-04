Wertingen

Diese städtischen Bauprojekte laufen gerade in Wertingen

Plus Freibad und Betriebshof, Kita und Nordtangente: In Wertingen gibt es einige Baustellen. Der Bürgermeister gibt einen Einblick und verrät, wann was fertig sein könnte.

Von Laura Gastl

An vielen Stellen in Wertingen wird derzeit gebaggert, gebohrt, gebaut – oder zumindest dafür geplant. Einige der Baustellen sind dabei in städtischer Hand. In der Sitzung des Stadtrats am Mittwochabend gab Bürgermeister Willy Lehmeier einen kleinen Überblick darüber, was gerade ansteht. Ein paar Beispiele:

Für die Sanierung der baufälligen Seelenkapelle, die neben der Wertinger Pfarrkirche steht, liegt der Förderbescheid der Regierung von Schwaben vor. Die Ausschreibungen laufen, um erste Vergaben soll es im kommenden Bauausschuss gehen. Anfang Mai, also in wenigen Wochen, soll die Bauphase beginnen.

Die Seelenkapelle in Wertingen steht kurz vor ihrer Sanierung

Im Wertinger Freibad steht die Sanierung technischer Anlagen an. Bürgermeister Lehmeier zufolge sollen diese nach der diesjährigen Badesaison, also im September, angegangen werden. Was bereits geschehen ist, ist die Errichtung einer Zufahrt auf der Nordseite des Geländes. Hier, links neben dem Eingangsbereich für die Freibadgäste, waren die Bagger tätig.

Noch hat die Badesaison nicht begonnen, doch die Pläne für danach stehen bereits: Im Wertinger Freibad müssen technische Anlagen saniert werden. Foto: Laura Gastl



Die Rudolf-Diesel-Straße in Geratshofen wird verlängert – unter anderem, damit die Firma Buttinette dort ein großes Logistikzentrum errichten kann. Bisher war die Straße nur auf rund 200 Metern asphaltiert. Jetzt sollen weitere 300 Meter ausgebaut werden. Die Maßnahmen werden Ende April beziehungsweise Anfang Mai beginnen, so Lehmeier . Mit der Fertigstellung wird Ende August gerechnet.

Auch Hochwasserschutz ist ein Thema in Wertingen und seinen Stadtteilen

Maßnahmen zum Schutz bei Starkregenereignissen laufen derzeit an mehreren Stellen. Ab Herbst dieses Jahres steht eine Wegehöherlegung in Hohenreichen an. Eine Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde bezüglich Ausgleichsflächen im Ried ist erfolgt. Für das Drosselbauwerk Roggden werden Baugrundgutachten und Planunterlagen für die wasserrechtliche Genehmigung erstellt. Das Konzept für das Hochwasserschutzkonzept am Eisenbach wird in einer der nächsten Stadtratssitzungen vorgestellt, wie der Rathauschef ankündigte.

Ende 2025 soll der Bau der Nordumfahrung in Wertingen starten

In Wertingen soll künftig der Verkehr entlastet werden – und dazu soll die geplante nördliche Entlastungsstraße beitragen. Für das Projekt – auch Nordumfahrung oder Nordtangente genannt – äußerte der Bürgermeister im vergangenen September folgenden Zeitplan: „Den Spaten wollen wir Ende 2025 in den Boden rammen.“ Aktuell laufe ihm zufolge die faunistische Kartierung, die bis April 2025 andauert. In diesem Zuge werden die im betroffenen Bereich lebenden Tiere erfasst. Außerdem sei der landschaftspflegerische Begleitplan beauftragt. Bis Ende Juni wird die Entwurfsplanung der Verkehrsanlage erstellt. Weitere Punkte sind die Vergabe des Planungsauftrags für die Brücke über die Zusam , die Klärung der wasserrechtlichen Belange – unter anderem geht es um den Hochwasserabfluss – und das Ermitteln von naturschutzrechtlichen Ausgleichsflächen.

