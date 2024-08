Badegäste freuen sich über freien Eintritt im Wertinger Freibad

Freitagvormittag, kurz vor 10 Uhr am Wertinger Judenberg. An der Freibad-Kasse hat sich bereits eine kleine Schlange gebildet. Die Badegäste halten Zeitungsausschnitte in der Hand, während eine Mitarbeiterin gerade noch einen Zettel an das blaue Eingangstor klebt: „Liebe Badegäste! Heute freier Eintritt für Leserinnen und Leser der Wertinger Zeitung.“ Und auch, wer die Donau Zeitung liest, kommt gratis rein. Einzige Voraussetzung: Einer der Artikel, die auf die Aktion hinweisen, muss vorgezeigt werden – als Printversion oder digital. Wer das Angebot unserer Redaktion nutzt und wie es bei den Gästen ankommt.

Laura Gastl