Das einzige Spielwarengeschäft in Wertingen schließt

Nur noch wenige Tage hat Spielwaren Krömer in der Hauptstraße in Wertingen geöffnet. Derzeit läuft in dem Spielwarengeschäft der Abverkauf.

Plus Die Filiale von Krömer in der Hauptstraße hat nur noch einige wenige Tage auf. Das hat auch mit einem Neubauprojekt in der Industriestraße zu tun.

Es ist das Ende einer Ära. Seit Jahrzehnten standen Kinder mit leuchtenden Augen vor den Schaufenstern des einzigen Spielwarengeschäfts in Wertingen. Doch das ist nun vorbei. Am 18. November hat Spielwaren Krömer in der Hauptstraße zum letzten Mal geöffnet. Bei der Wertinger Nacht können Interessierte noch einmal in dem Fachgeschäft einkaufen. Derzeit läuft der Abverkauf – samt saftigen Rabatten.

