Einkaufen, Märchen und viel Musik bei der Sternen-Nacht in Wertingen

Heuer gibt es in Wertingen wieder die Sternen-Nacht samt Schattentheater, Streetfood und Museumsführungen. Neu im Programm ist ein Angebot, das Mut erfordert.

Bereits nahezu fertig geplant, liegt seit dem vergangenen Jahr das Konzept für die "Sternen-Nacht im Städtle" in den Schubladen der Wirtschaftsvereinigung (WV) und der Stadt Wertingen. Diese sollte im vergangenen Jahr coronabedingt etwas kleiner ausfallen, wurde dann aber komplett abgesagt. Nach Ansicht der Verantwortlichen im Rathaus passen das Programm, unter anderem mit Friedenslichtern, und das Thema aber auch in diesem Jahr, das von der Energiekrise und dem Kriegt gezeichnet ist. Und somit habe man das Konzept für eine einfache und schlichtere Variante der Wertinger Nacht wieder aufgegriffen.

Sternen-Nacht in Wertingen hat ein neues Konzept

Doch ganz so schlicht, wie es die Corona-Beschränkungen noch 2021 gefordert haben, werde die "Sternen-Nacht" in diesem Jahr am Freitag, 18. November, nicht werden. Hauptorganisator Alexander Bischof, Zweiter Vorsitzender der Wertinger Wirtschaftsvereinigung, hat bereits jetzt mehr Anmeldungen von Geschäften und Interessenten als in den Vorjahren verzeichnet. Er sagt: "Wir freuen uns auf die altbekannten Gastronomen und Aussteller, haben aber auch einige neue Fieranten mit dabei."

Was bei den Organisatoren schon in der Vorbereitung für Begeisterung sorgt, ist das umfassende Rahmenprogramm. Vom Laternen-Umzug, mit dem die Wertinger Nacht stimmungsvoll beginnt, über Friedenslichter, die die Kinder am Marktplatz abstellen, über viel Musik und sogar einer Karaoke-Show bis hin zu Märchenerzählerinnen lassen sich die Wertinger Einzelhändler einiges einfallen. Verena Beese aus dem Wertinger Rathaus, die bei den Planungen unterstützend tätig ist, berichtet: "Die Wirtschaftsvereinigung und die Stadt stimmen sich seit Ende Mai ab, ob und in welchem Umfang die Wertinger Nacht stattfinden kann. Zug um Zug kamen uns immer mehr Ideen und inzwischen haben wir ein wirklich tolles Programm, das jeden ansprechen sollte - und die Einzelhändler freuen sich sehr, dass die Shopping- und Kulturnacht im Herzen Wertingens wieder stattfinden kann. Alle, die im vergangenen Jahr schon mitwirken wollten, sind auch heuer wieder dabei. Und toll ist auch, dass wir das Schloss für kulturelle Highlights öffnen werden: Ursula-Maria Echl und Barbara Mahler vom KUK haben für den Abend Klavierkonzerte und Schattentheater vorgesehen, die Verantwortlichen des Heimatmuseums zeigen ihre Schätze im Keller des Schlosses - einschließlich des Verlieses - und die Wertinger Künstlerin Claudia Reining-Hopp präsentiert ihre wunderschönen Glas-Arbeiten. Und das Radio-Museum feiert sein zehnjähriges Bestehen. Dort kann man vorbeischauen und die 'Sternstunden der Radiogeschichte' erleben."

In der Stadtpfarrkirche können Interessierte dem Mozart-Requiem lauschen

Die Glaskünstlerin Claudia Reining-Hopp erklärt: "Was uns besonders begeistert, ist die Idee von Oliver Dix, dem neuen Geschäftsführer bei Baur Optik, die 'Stars von Wertingen' auf die Bühne zu locken. Er hat uns davon überzeugt, dass Karaoke an diesem Abend mal etwas ganz Besonderes wäre." Reining-Hopp, die seit Jahrzehnten Mitglied der Wirtschaftsvereinigung ist und sich als Schriftführerin und Hauptorganisatorin bei sämtlichen Events der WV einbringt, verweist aber auch auf die weiteren Show-Acts, die im Innenstadtbereich zu finden sind: "Von Isa's Kreisel bis hin zum Marktplatz ist an jeder Ecke etwas geboten. Der Laternen-Umzug, das Mozart-Requiem in der Stadtpfarrkirche, Live-Musiker, Karaoke-DJ, die Märchenerzählerinnen, Auftritte von Silvia Nollau mit ihren Tänzerinnen und so vieles mehr. Ich kann gar nicht alles aufzählen", erklärt Reining-Hopp den Planungsstand.

Die anliegenden Geschäfte greifen das Motto Sterne begeistert auf, wollen die Innenstadt stimmungsvoll in Kerzenlicht und Sternenglanz hüllen. "Bemerkenswert ist, dass ganz viele extra mit Sternen dekorieren, Sterne jeglicher Art - ob als Schmuck, Deko oder Lebkuchen. Außerdem wurden Autogrammstunden und sogar eine Astrologin organisiert. In den Läden gibt es Verkostungen, jede Menge Sonderangebote und Rabatte. Und dazwischen Verpflegung mit feinen Getränken, mit Punsch und herzhaften wie auch süßen Spezialitäten", gibt Beese Auskunft über die Vielzahl an Aktionsteilnehmern.

Es gibt Preise im Gesamtwert von über 1000 Euro

Passend zur Sternen-Nacht wurde auch in diesem Jahr die "Sternen-Suche im Städtle" organisiert. Ein Gewinnspiel, bei dem sich die Wertinger Wirtschaftsvereinigung und die Einzelhändler nicht lumpen lassen. "Es gibt Preise im Gesamtwert von über 1000 Euro", berichtet WV-Kassier Andreas Klimesch. "Ein Großteil der Kosten fließt aber in eine wirklich perfekt organisierte Veranstaltung mit Bühne, Live-Musikern und vielem mehr. Kunden, die den Wertinger Geschäften treu sind und dort Sterne sammeln, sollen aber auch ordentlich belohnt werden."

Die Flyer der Wertinger Nacht, in denen auch das Gewinnspiel zu finden ist, werden ab Ende Oktober verteilt. Wer alle Sterne (Stempel) gesammelt hat, kann seinen ausgefüllten Gewinn-Coupon an der Wertinger Nacht am Stand der Wirtschaftsvereinigung abgeben oder im Nachgang noch bis zum 9. Dezember vor der Martinus-Apotheke.

Das Programm am 18. November im Einzelnen: