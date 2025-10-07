Das sind die Gewinner des Sommerferien-Leseclubs in Wertingen

Gespannte Kinderaugen leuchteten am Montagnachmittag in der Kreisbücherei in Wertingen. Spannend wurde es für alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Sommerferien-Leseclubs. Sie konnten ihre Lesejournale abgeben und bei der Endverlosung auf die Hauptpreise hoffen. Teilnehmen konnten alle, die über die Sommerferien mindestens ein Buch gelesen und das Lesejournal ausgefüllt haben.

„Lesen macht einfach Spaß, ich habe beim Leseclub um die 60 Bücher gelesen“, erzählte etwa der zehnjährige Gymnasiast Björn Römer. Seine Mutter Ruth Römer sagte, dass ihr Sohn bereits vor zwei Jahren am Leseclub teilgenommen und dabei einen richtigen Anreiz zum Lesen gefunden habe. Seitdem sei er ein richtiger Bücherwurm. Aber nicht nur ihn hat das Lesefieber gepackt – an die 212 Kinder und Jugendliche haben dieses Jahr teilgenommen – davon 76 in der Kreisbücherei Wertingen und 136 im Bücherbus. Büchereileiterin Jana Besold und das Team sind begeistert. Die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer habe sich im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt.

Sommerferien-Leseclub in Wertingen: Nicht nur in Mengen, sondern auch qualitativ lesen

Man habe nicht nur auf die Anzahl der gelesenen Bücher gesetzt. Mit verschiedenen Challenges sei man in den Leseclub gestartet. Der Sinn dahinter sei, dass die Kinder nicht nur in Mengen lesen, sondern sich auch qualitativ mit den Inhalten der Bücher auseinandersetzen. Eine der Aufgaben sei etwa die Gestaltung eines Papptellers für eine Büchereiraupe zum Aufhängen gewesen. „Wir sind überwältigt von den vielen, sehr schön gestalteten Teller“, freute sich Besold. Die neue Deko kann in Wertingen bestaunt werden: Bunte Teller, die mit viel Fantasie und Kreativität bemalt worden sind, schmücken nun das große Fenster in der Kreisbücherei.

Auch Bürgermeister Willy Lehmeier war zur Abschlussveranstaltung des Sommerferien-Leseclubs gekommen. „Ich freue mich jedes Mal, wenn so viele Kinder und Jugendliche freiwillig lesen“, sagte er. Dann ging es auch schon an die Preisübergabe. Die Gewinnerinnen und Gewinner wurden mithilfe eines digitalen Glücksrads ermittelt. Die drei Hauptpreise mit einem Ausflug in den Zoo gingen an Xaver Buhl, Johanna Gromer und Luisa Sporer. Alle anderen bekamen eine Urkunde und einen Süßigkeitenbecher als Trostpreis. Aber auch die Gewinner im Bücherbus wurden bereits ermittelt. Sie heißen Franziska Jäckle, Aurelia Deisenhofer und Klara Sinning und dürfen ihre Preise bei der nächsten Bücherbustour entgegennehmen.