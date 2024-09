Die „Ideenschmiede“: Ein Hackspace für Wertingen im Aufbau

Im Keller des Wertinger Jugendhauses blinkt und leuchtet es. Die Quelle des Lichts: untere anderem ein Einhorn, nach Anleitung aus Papier gefaltet und verklebt. In dessen Körper bunte LEDs, die durch die durchsichtige Haut hindurchschimmern. Auf der anderen Seite des Raums rattert ein 3D-Drucker, überall Werkzeuge, Kartons, Kabel: Willkommen in der „Ideenschmiede Wertingen“. Dahinter verbirgt sich eine lose Gruppe technikaffiner und kreativer Menschen, die gemeinsam an Projekten tüfteln und Neues lernen wollen.

Laura Gastl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis