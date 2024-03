Wertingen

12:00 Uhr

Wertinger Podcast "Jung und laut" bricht Tabus über Einsamkeit

Plus Die ersten vier Folgen des Jugendhaus-Podcasts drehen sich um das Thema Einsamkeit. Jetzt sind sie abgeschlossen – mit einem hochkarätigen Gast. Und es wird weitergehen.

Von Laura Gastl

Jung und laut - so lässt sich das Jugendhaus in Wertingen gut beschreiben. Die Musik ist aufgedreht. Ein paar Jugendliche spielen Billard, andere an einer Konsole. Auf Sofas sitzen sie entspannt, scrollen auf ihren Smartphones oder unterhalten sich. Eine Tür weiter ist es schon leiser – und doch auch "Jung und laut". Denn so heißt der Podcast, der hier im Tonstudio aufgenommen wird.

Podcasts: Das sind als Audiodatei aufgenommene Gespräche, die auf Abruf im Internet angehört werden können. Das Projekt des Jugendhauses hat seine Anfänge 2023 genommen. In Kooperation mit dem Netzwerk "Gesundheitsregion plus" des Landkreises erhielten die ersten vier Folgen "Jung und laut" rund ums Thema Einsamkeit einen finanziellen Zuschuss. Damit konnte sich das Jugendhaus in Marion Buk-Kluger eine Moderatorin leisten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen