Wertingen

Die Wertinger Entlastungsstraße kommt voran

Plus Mittlerweile sind vier künftige Verkehrsknotenpunkte ausgearbeitet. Für die Anbindung an den Ebersberg mit Schulen und Krankenhaus fehlen der Stadt aber nach wie vor Grundstücke.

Von Benjamin Reif

Bürgermeister Willy Lehmeier wünscht sich, dass es schneller ginge. Seit vielen Jahren plagt Wertingen eine chronische Verkehrsüberlastung. Um den Druck aus Knotenpunkten, etwa in der Industriestraße und der Bauerngasse, zu nehmen, soll eine Entlastungsstraße im Norden der Stadt einmal den Ebersberg im Westen und die Donauwörther Straße im Osten verbinden. In der jüngsten Sitzung des Stadtrates wurden nun von Planerinnen und Planern erstmals konkrete Details präsentiert – fast exakt drei Jahre nach der Vorstellung des gewünschten Planungskorridors. Wenn alles den gewünschten Gang nehme, sagte einer der Planer, dann könne im vierten Quartal 2025 mit dem Bau des ersten Abschnitts begonnen werden. "Aber dieser Zeitplan ist natürlich sportlich", so der Fachmann.

Dieser Zeitplan sei nicht "sportlich", schließlich beschäftige das Thema den Stadtrat schon etliche Jahre, entgegnete Lehmeier. Er frage sich, warum die Abstimmungsprozesse so lange dauerten – und ob nicht manches beschleunigt werden könne. Etwa die Umweltverträglichkeitsprüfung. Die könne man schon früher und damit noch dieses Jahr beginnen, sagte der Planer zu.

