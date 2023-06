Dieter Nägele nimmt viele Erfahrungen aus Wertingen mit nach Gundelfingen

Der Verwaltungsleiter verlässt endgültig das Rathaus der Zusamstadt, um in seiner Heimatstadt Gundelfingen Bürgermeister zu werden. Zum Abschied gibt’s Worte und ein Geschenk.

Mit Ende dieser Woche ist Schluss im Wertinger Schloss für Verwaltungsleiter Dieter Nägele. Wenige Tage vor seinem endgültigen Abschied aus dem Amt traf er nochmals mit Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier und den Bürgermeistern der Verwaltungsgemeinschaft im Schlosskeller zusammen. Mit dabei waren der Vorsitzende des Personalrats, Oliver Heise, sowie zahlreiche MitarbeiterInnen aus der Verwaltung und Nägeles Nachfolgerin, Alexandra Karmann.

Willy Lehmeier verabschiedet Geschäftsführer Dieter Nägele

Lehmeier nutzte die Zusammenkunft, um Nägele in seinen zukünftigen Job als frisch gewählter Bürgermeister Gundelfingens zu verabschieden. Gleichzeitig gratulierte er Alexandra Karmann zum Wechsel von der Leitung des Ordnungsamts zur Geschäftsleitung der VG Wertingen. Die Nachfolge von Karmann übernimmt Veronika Sporer.

Lehmeier lobte die, „unaufgeregte Art und Weise“, mit der Nägele seine vielfältigen Aufgaben stets auf der sachlichen und fachlichen Ebene erledigte. „Hierbei kam ihm seine umfangreiche Ausbildung als Verwaltungsbeamter des gehobenen Dienstes und auch als Jurist entgegen, zuerst in der freien Wirtschaft und seit dem März 2018 bei uns in Wertingen.“ Fünf Jahre gute Zusammenarbeit lobten auch Heise und zahlreiche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Für die Nachfolgerin Nägeles, Alexandra Karmann, hatte Lehmeier zum Einstand einen großen Blumenstrauß in der Hand, den er mit den besten Wünschen für eine gute Zusammenarbeit übergab. Diese überreichte dann gleich in ihrer neuen Eigenschaft als Geschäftsleiterin der VG Wertingen ein Abschiedsgeschenk für ihren scheidenden Vorgänger.

Nägele nimmt Wissen und Erfahrungen mit nach Gundelfingen

Nägele betonte: „Ich habe wahnsinnig gerne hier in Wertingen gearbeitet, für meine neue Tätigkeit als Bürgermeister kann ich viel Wissen und praktische Erfahrungen aus Wertingen mitnehmen.“ Alexandra Karmann wünschte er in ihrer neuen Position viel Erfolg und ebenso viel Freude daran, wie er gehabt hat.