Eine Meitingerin ist die Nachfolgerin von Dieter Nägele in der VG Wertingen

Plus Alexandra Karmann will nicht nur den gewählten Bürgermeister von Gundelfingen ablösen, sondern sich nebenbei einer weiteren Herausforderung stellen.

Bislang erstreckte sich der Aufgabenbereich von Alexandra Karmann vor allem auf die Beschilderung des Straßenverkehrs und andere Ordnungsangelegenheiten in der Verwaltungsgemeinschaft Wertingen. 2019 hatte sie Karl Benz an der Spitze des Ordnungsamtes abgelöst. Nun macht die 29-jährige Meitingerin einen weiteren Schritt auf der Karriereleiter: Sie wird die Nachfolgerin von Dieter Nägele und damit neue Geschäftsleiterin der VG Wertingen.

Damit wächst ihr Schaffensbereich beträchtlich – jetzt geht es darum, die vielen neuen Aufgaben zu verinnerlichen. Die Übergangsphase hat bereits begonnen, in der sie die Arbeit täglich mit Dieter Nägele bespricht. Dieser hatte kürzlich die Wahl zum Gundelfinger Bürgermeister gewonnen und ordnet nun die Übergabe.