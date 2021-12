Wertingen

vor 39 Min.

Es kommen viel mehr Solarflächen im Landkreis Dillingen

Plus Gut für die Umwelt, gut für die Kassen: In der Region werden immer mehr Fotovoltaikanlagen geplant, in Wertingen etwa an der Kläranlage. Auch für Bauern und Bäuerinnen könnte es ein attraktives Geschäftsmodell werden.

Von Benjamin Reif

An der Kläranlage in Wertingen soll eine Fotovoltaikanlage entstehen. Wie groß diese genau wird und ob sie „nur“ Strom für die Wiederaufbereitung des Wassers liefern wird, ist noch nicht ganz klar. Immerhin 70.000 Euro sind aber für deren Planung und Bau im Budget eingeplant.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

