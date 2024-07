Film ab für das Wertinger Kino Open Air

Ein Kinoabend unter freiem Himmel und an hoffentlich lauen Sommerabenden: Dieses Angebot gibt es ab diesem Wochenende wieder in der Zusamstadt. Am Freitag, 26. Juli, startet das zehnte Wertinger Kino Open Air im Schlossgarten. Drei Wochen lang werden aktuelle Hits und ausgewählte Filme für Groß und Klein und für jeden Geschmack gezeigt. Liebesfilme, Familienabende zu ermäßigten Preisen, französische Filme und Komödien – das Filmprogramm im Rahmen des 750. Stadtjubiläums ist vielseitig.

Der Schlossgarten ist täglich ab 19 Uhr geöffnet und lädt mit Sitzgruppen zum Verweilen ein. Mit bayerischen Grillspezialitäten wie Steaks, Leberkäs- und Bratwurstsemmeln, mit knusprigen Pommes und auch einem vegetarischen Gericht ist kulinarisch einiges geboten. Popcorn und Nachos sowie Qualitätsweine, auf die Kinobetreiberin Prisca Färber besonderen Wert legt, verschiedene Biere, Cocktails und alkoholfreie Getränke ergänzen die Auswahl an Speisen und Getränken. Die Happy Hour ist jeden Tag von 19 bis 20 Uhr.

Bunte Filmvielfalt beim Wertinger Kino Open Air

Ist das Wetter durchwachsen, findet das Kino Open Air trotzdem statt. Bei Unwettern wird die Freiluftveranstaltung abgesagt beziehungsweise der Film in Kino Wertingen gezeigt. Informationen dazu gibt es aktuell auf Facebook oder Instagram oder telefonisch unter 08272/9939003. Wer das Freiluftkino im Rahmen einer privaten Feier oder einer Firmenveranstaltung besuchen möchte, kann sich dafür einen extra Bereich reservieren. Parkplätze gibt es vor und in der Tiefgarage der Stadthalle Wertingen, vor und hinter dem Amtsgerichtsgebäude, an der Dillinger Straße sowie am Thürheimer Tor und an der Zusaminsel.

Zu den Filmen, die im Schlossgarten gezeigt werden, zählen unter anderem der Animationsfilm „Ich – Einfach unverbesserlich 4“ (26. Juli, 21 Uhr), die Filmbiografie über Amy Winehouse „Back to Black“ (3. August, 21 Uhr und 8. August, 20.45 Uhr) und die französische Komödie „Liebesbriefe aus Nizza“ (14. August, 20.30 Uhr). Als Highlights nennen die Veranstalter jedoch zwei andere Filme.

Regisseur und Schauspieler kommen zum Freiluftkino nach Wertingen

Einer davon heißt „Straight Outta Giasing“ und wird am Montag, 29. Juli, um 21 Uhr gezeigt. Dann kommt Braumeister und Stehaufmandl Steffen Marx nach Wertingen und stellt sein filmisches Werk über die Gründung des Giesinger Bräus vor: „Er scheißt sich nix und stellt die Ordnung südlich und nördlich der Isar gewaltig in Frage. Es ist ein Kampf, in dem es um weit mehr als nur um Bier geht“, so heißt es in der Beschreibung. An diesem Abend gibt es für alle Besucherinnen und Besucher ein Freibier. Außerdem werden zwei Brauereiführungen bei Giesinger Bräu für jeweils zwei Personen verlost.

Das zweite Filmhightlight mit Regisseur- und Darstellerbesuch wird am Samstag, 10. August, um 20.45 Uhr gezeigt. „Hundswut“ ist „ein starker Film, die Schauspieler sind durch die Bank hervorragend und sie kommen zu uns nach Wertingen“, freut sich Kinobetreiberin Prisca Färber. Sie nennt Christine Neubauer, Christian Swoboda, Christine Zierl, Julia Gruber, Thomas Gottschall, Joachim Zons, Claudia Riedel, Dunja Bengsch, Benjamin Strobel und Regisseur Daniel Alvarenga.

Weitere Infos sowie einen Online-Vorverkauf, Filmtrailer und ausführliche Beschreibungen finden sich unter www.filmtheater-wertingen.de. Das Open Air Kino in Wertingen findet vom 26. Juli bis zum 18. August statt. (AZ)