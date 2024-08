Freies Internet für Wertingen: So schreitet das Projekt voran

Ein WLAN-Netz für alle, flächendeckend, öffentlich und für die Nutzerinnen und Nutzer kostenlos: Dieses Ziel verfolgt das Jugendhaus Wertingen für die Innenstadt bereits seit einigen Monaten. „Freifunk Wertingen“ heißt das Projekt, für das 30 Router angeschafft wurden. Rund zehn davon sind bereits installiert, wie Stadtjugendpfleger Tobias Kolb berichtet. Einer hängt etwa im Jugendhaus, ein anderer im Mehrgenerationenhaus, einer gegenüber der Bushaltestelle am Wertinger Marktplatz und einer in der Pfarrgasse. „Im Moment sind wir am Schloss und am Ordnungsamt dran“, sagt Kolb. Schritt für Schritt geht es voran.

