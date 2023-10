Wertingen bekommt kostenloses WLAN

Plus Nach einer groß angelegten Befragung von Jugendlichen sollen jetzt Taten folgen. In der Zusamstadt sind drei Projekte vorgesehen.

Es war eine groß angelegte Befragung. Im Rahmen des ZAM-Jugendprojektes (Zusammen-aktiv-mitgestalten) wurden 1000 junge Menschen im Alter von 14 bis 25 Jahren aus 16 Gemeinden und Städten des Landkreises Dillingen befragt. Die Verantwortlichen wollten beispielsweise wissen, welche Veränderungen sich die jungen Menschen vor Ort wünschen, damit sie nicht wegziehen. Die Ergebnisse der großen Umfrage wurden bereits vorgestellt. In Wertingen sind die Verantwortlichen anschließend einen Schritt weitergegangen. Sie wollen, dass am Ende konkrete Projekte umgesetzt werden und bezahlen dafür die notwendige Arbeitszeit.

Wie die Projekte aussehen, wurde in der jüngsten Sitzung des Wertinger Stadtrats vorgestellt. Julia Däubler vom Kreisjugendring erklärte, dass es drei Dinge gebe, die gerade angegangen werden. Eines davon ist der sogenannte „Freifunk Wertingen“. Das heißt, die Zusamstadt soll mit einem flächendeckenden, öffentlichen und für die Nutzer kostenlosen WLAN-Netz ausgestattet werden.