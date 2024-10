Abendrot mit Ballon über dem Wertinger Ried

Zugegeben, das Wetter am Wochenende war ein Stimmungskiller. Besonders beim Start am Freitagabend, denn da regnete es dauernd. Die Dillinger Musiknacht jedenfalls hätte bessere äußere Rahmenbedingungen haben können. Doch dafür waren zumindest die Kneipen im Inneren voll belegt.

„Der Herbst zeigt sich von seiner schönsten Seite“

Seit Sonntagmittag zeigt sich der Herbst nun wieder von seiner besseren Seite. Die Sonne kam hervor. Und es gab tolle Schauspiele am Himmel. Angelika Winter aus Gottmannshofen hat am Sonntagabend bei ihrem Spaziergang im Wertinger Ried diesen Ballon am Himmel entdeckt. Zusammen mit dem Abendrot entsteht so eine beeindruckende Stimmung. „Der Herbst zeigt sich von seiner schönsten Seite“, schreibt Winter.

Am Montag stiegen die Temperaturen auf fast 20 Gard. Auch am Dienstag und Mittwoch könnten nach Angaben der Meteorologen solche milden Temperaturen erreicht werden.