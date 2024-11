Gut gerüstet für den bayerischen Orchesterwettbewerb

Am vergangenen Samstag präsentierte sich die Bläserphilharmonie der Stadtkapelle Wertingen unter der Leitung ihres Dirigenten Germán Moreno López bei einem besonderen Tryout-Konzert dem Publikum. Dies diente als Generalprobe für den Bayerischen Orchesterwettbewerb, der am 16. November im Gebäude des Bayerischen Rundfunks in München stattfindet. Hier tritt die Bläserphilharmonie der Stadtkapelle in der Kategorie Blasorchester gegen acht weitere Mitstreiter an.

Besonders an diesem Konzert war, dass es kurzfristig zu einem Benefizkonzert für die Betroffenen der Unwetter in Valencia umgewandelt wurde, der Gegend, aus der Germán Moreno López stammt. Das Konzert war der Abschluss intensiver Vorbereitungen mit vielen Extra-Proben, in denen das Orchester seine Wettbewerbsstücke und den gesamten Ablauf perfektionierte – von Einmarsch und Aufbau bis zur genauen Einhaltung des 40-minütigen Zeitrahmens.

Bläserphilharmonie bereitet sich auf Orchesterwettbewerb vor

Mit konzentrierter Vorfreude eröffnete das Orchester das Konzert mit dem Einspielstück „Danza Oriental“ des spanischen Komponisten Josep Manuel Izquierdo. Es folgte die Darbietung von Auszügen aus der „Lincolnshire Posy“ von Percy Grainger. Diese Sammlung von sechs englischen Volksliedern wurde von Grainger in den 1930er Jahren für Blasorchester bearbeitet und gilt als eines der bedeutendsten Werke des Repertoires für sinfonische Blasmusik.

Das Highlight des Abends war schließlich die kraftvolle Interpretation von „Marea negra“ des zeitgenössischen spanischen Komponisten Anton Alcalde. Das Stück thematisiert die verheerende Ölpest, die 2002 die galicische Küste heimsuchte, und ist von intensiven Klangfarben und dramatischen Entwicklungen geprägt. Das Orchester zeichnete in seinem Spiel die düstere Bedrohung ebenso eindrucksvoll nach wie die Verzweiflung und den Kampf der betroffenen Küstenbewohner. Das Publikum wurde förmlich in die emotionale Welt des Stücks hineingezogen und erlebte die Dramatik hautnah.

Nach dem gelungenen Konzert zeigte sich der Dirigent sehr zufrieden. Die präzise Vorbereitung und die gelungene Auswahl der Wettbewerbs-Stücke trugen dazu bei, dass die Generalprobe zu einem Erfolg wurde. Das Publikum, allen voran Landrat Markus Müller, honorierte die Leistung mit großem Applaus und schickte die Musiker mit den besten Wünschen auf ihren Weg zum Bayerischen Orchesterwettbewerb.